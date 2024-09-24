Екшн камера DJI Action 5 Pro отримала покращений сенсор, великий дисплей та більш тривалий час роботи24.09.24
DJI представила свою нову екшн-камеру Action 5 Pro, оснащену просунутим сенсором, який обіцяє значно покращену якість відео та фотографії, а також збільшену автономність. Камера отримала сенсор розміром 1/1,3 дюйма, такий же, як у попередньої моделі Action 4, але тепер з динамічним діапазоном 13,5 стопа експозиції, що дозволяє конкурувати з професійними камерами. Роздільна здатність фотографій збільшилася до 40 Мп, а відео можна знімати у форматі 4K зі швидкістю до 120 кадрів в секунду.
Екшн камера DJI Action 5 Pro підтримує широкий кут огляду в 155 градусів та діафрагму f/2.8, що робить її універсальною для різних умов зйомки. Також вона здатна записувати відео з роздільною здатністю 4K UltraHD, а режим 1080p доступний із частотою до 240 кадрів за секунду. Для роботи з темними сценами передбачено режим SuperNight з ІІ-шумопридушенням, що допомагає отримувати чіткі зображення при слабкому освітленні. Пристрій підтримує зйомку в 10-бітному D-Log M та HLG для покращеного динамічного діапазону.
Одним із ключових оновлень стала система центрування та відстеження об’єкта, яка динамічно утримує об’єкт зйомки у центрі кадру без необхідності використання стабілізатора. Стабілізація відео залишається на високому рівні завдяки режиму Horizon Steady, що підтримує стабільну картинку навіть при повороті на 360 градусів.
Action 5 Pro також отримала водонепроникність до 20 метрів без використання чохла та може автоматично розпочинати запис під водою. Додатково було додано манометр, який фіксує дані про глибину занурення.
Збільшені на 16% OLED-екрани, включаючи 2,5-дюймовий задній екран, покращили зручність використання, а вбудована пам’ять на 47 ГБ та висока швидкість передачі даних через Wi-Fi 6.0 або USB 3.0 дозволяють швидше працювати зі знятим матеріалом. Камера також підтримує запис звуку через DJI Mic 2 і може одночасно захоплювати звук.
Незважаючи на суттєві оновлення, ціна Action 5 Pro залишається доступною. У комплекті Pro Combo, який включає камеру, акумулятор та інші аксесуари, ціна становить $349, а комплект Adventure Combo, з двома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм, обійдеться у $449.
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