Ноутбуки Asus на Computex 2025: новый ProArt с 4K OLED и хромбуки по цене от $22022.05.25
На выставке Computex 2025 компания Asus представила обновления для линейки ноутбуков ProArt, а также несколько новых моделей Chromebook. Основной упор сделан на премиальном дизайне и поддержке функций искусственного интеллекта.
Главной новинкой стала модель Asus ProArt A16 – 16-дюймовый ноутбук с 4K OLED-дисплеем, алюминиевым корпусом черного цвета, скрытым шарниром и покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев. Внутри – графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 5070 и процессор AMD Ryzen AI 9 HX, позволяющий отнести устройство к категории Copilot+ PC. По словам ASUS, ноутбук способен запускать ШИ-модели без доступа к облаку.
Компания также показала новые Chromebook: Chromebook Plus CX34, Chromebook CX14 и CX15. Chromebook Plus CX34 получил 14-дюймовый экран, процессор Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и вебкамеру с разрешением 1080p. Такой конфигурации достаточно для локального запуска функций Gemini.
Модели Asus CX14 и CX15 построены на процессоре Intel Core N355, имеют 8 ГБ LPDDR5 и SSD на 256 ГБ. В базовых версиях поддержка ИИ функций будет ограниченной, но Plus-варианты обеспечат более широкие возможности. Обе модели оснащены HDMI-выходом для внешних дисплеев и доступны в синем, сером и зелено-сером цветах с матовым или текстурированным покрытием. Для CX14 также предусмотрена Plus-версия с расширенной поддержкой ИИ.
Asus Chromebook CX34 уже доступен в продаже за $400. Остальные модели поступят во втором квартале 2025 года. Цена ProArt A16 стартует от $2500, Chromebook Plus CX14 обойдется в $429, а Chromebook CX15 — $220.
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