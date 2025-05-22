Ноутбуки Asus на Computex 2025: новий ProArt з 4K OLED та хромбуки за ціною від $220

На виставці Computex 2025 компанія Asus представила поновлення для лінійки ноутбуків ProArt, а також кілька нових моделей Chromebook. Основний упор зроблений на преміальному дизайні та підтримці функцій штучного інтелекту.

Головною новинкою стала модель Asus ProArt A16 – 16-дюймовий ноутбук із 4K OLED-дисплеєм, алюмінієвим корпусом чорного кольору, прихованим шарніром та покриттям, стійким до відбитків пальців. Усередині – графічний адаптер NVIDIA GeForce RTX 5070 та процесор AMD Ryzen AI 9 HX, що дозволяє зарахувати пристрій до категорії Copilot+ PC. За словами ASUS, ноутбук здатний запускати ШІ-моделі без доступу до хмари.

Компанія також показала нові Chromebook: Chromebook Plus CX34, Chromebook CX14 та CX15. Chromebook Plus CX34 отримав 14-дюймовий екран, процесор Intel Core i5, 8 ГБ оперативної пам’яті та вебкамеру з роздільною здатністю 1080p. Такої конфігурації достатньо локального запуску функцій Gemini.

Моделі Asus CX14 та CX15 побудовані на процесорі Intel Core N355, мають 8 ГБ LPDDR5 та SSD на 256 ГБ. У базових версіях підтримка ІІ функцій буде обмеженою, але Plus-варіанти забезпечать більші можливості. Обидві моделі оснащені HDMI-виходом для зовнішніх дисплеїв і доступні в синьому, сірому та зелено-сірому кольорах із матовим або текстурованим покриттям. Для CX14 також передбачено Plus-версію з розширеною підтримкою ІІ.

Asus Chromebook CX34 вже доступний у продажу за $400. Інші моделі надійдуть у другому кварталі 2025 року. Ціна ProArt A16 стартує від $2500, Chromebook Plus CX14 коштуватиме $429, а Chromebook CX15 — $220.