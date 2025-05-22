16.05.25
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
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Oppo Enco Buds3 Pro

Oppo Enco Buds3 Pro – свіжа модель у лінійці навушників компанії з оновленим дизайном та гарною автономністю. Розкажемо докладніше.