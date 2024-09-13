Ноутбук Acer Swift 14 AI на платформе Qualcomm Snapdragon X начал продаваться в Украине

Компания Acer представила на украинском рынке новый лэптоп Swift 14 AI (SFG14-11), построенный на базе платформы Qualcomm Snapdragon X, что позволяет ему поддерживать функции искусственного интеллекта в Windows 11, включая возможности Microsoft Copilot+. Одной из главных особенностей модели стало заявленное длительное время автономной работы — до 24 часов на одном заряде, что делает устройство удобным для продолжительных рабочих сессий и поездок.

Acer Swift 14 AI доступен в двух вариантах: с 10-ядерной однокристальной системой Snapdragon X Plus (X1P-64-100) и 12-ядерной SoC Snapdragon X Elite (X1E-78-100). Обе конфигурации оснащены встроенной графикой Adreno, обеспечивающей вычислительную мощность в 3,8 Тфлопс, и нейропроцессорным блоком (NPU) с производительностью 45 TOPS, что ускоряет обработку задач, связанных с искусственным интеллектом. Ноутбук поддерживает оперативную память LPDDR5X-8533 объёмом 16 или 32 гигабайта и оснащён SSD-накопителем PCIe 4.0 x4 вместимостью 1 Тбайт.

Устройство имеет 14,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 400 нит и полным охватом цветового пространства sRGB. Лэптоп выполнен в алюминиевом корпусе и поддерживает беспроводные технологии Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Среди прочих особенностей: наличие двух портов USB4, сканера отпечатков пальцев, и веб-камеры с разрешением 1440p, оснащённой ИИ-функциями для оптимизации видеоконференций. При габаритах 322,6 x 225,95 x 16,55 мм, вес ноутбука составляет всего 1,36 кг.

Стоимость модели Acer Swift 14 AI с 10-ядерным чипом Snapdragon X Plus, 16 ГБ оперативной памяти и терабайтным SSD составляет 56 999 гривен.