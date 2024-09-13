Ноутбук Acer Swift 14 AI на платформі Qualcomm Snapdragon X почав продаватися в Україні

Компанія Acer представила на українському ринку новий лептоп Swift 14 AI (SFG14-11), побудований на базі платформи Qualcomm Snapdragon X, що дозволяє підтримувати функції штучного інтелекту в Windows 11, включаючи можливості Microsoft Copilot+. Однією з головних особливостей моделі стало заявлене тривалий час автономної роботи — до 24 години на одному заряді, що робить пристрій зручним для тривалих робочих сесій та поїздок.

Acer Swift 14 AI доступний у двох варіантах: з 10-ядерною однокристальною системою Snapdragon X Plus (X1P-64-100) та 12-ядерною SoC Snapdragon X Elite (X1E-78-100). Обидві конфігурації оснащені вбудованою графікою Adreno, що забезпечує обчислювальну потужність 3,8 Тфлопс, та нейропроцесорним блоком (NPU) з продуктивністю 45 TOPS, що прискорює обробку завдань, пов’язаних із штучним інтелектом. Ноутбук підтримує оперативну пам’ять LPDDR5X-8533 об’ємом 16 або 32 гігабайти та оснащений SSD-накопичувачем PCIe 4.0 x4 місткістю 1 Тбайт.

Пристрій має 14,5-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю 400 нит і повним охопленням кольорового простору sRGB. Лептоп виконаний в алюмінієвому корпусі та підтримує бездротові технології Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Серед інших особливостей: наявність двох портів USB4, сканера відбитків пальців, та веб-камери з роздільною здатністю 1440p, оснащеної ІІ-функціями для оптимізації відеоконференцій. При габаритах 322,6 x 225,95 x 16,55 мм вага ноутбука складає всього 1,36 кг.

Вартість моделі Acer Swift 14 AI з 10-ядерним чіпом Snapdragon X Plus, 16 ГБ оперативної пам’яті та терабайтним SSD складає 56 999 гривень.