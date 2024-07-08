NordVPN теперь есть по умолчанию в маршрутизаторах ASUS08.07.24
ASUS и NordVPN объявили о сотрудничестве, которое позволит интегрировать популярную VPN-сеть непосредственно в сетевые устройства ASUS. Это нововведение упрощает защиту всей домашней сети, поскольку ранее VPN-сервисы требовали установки на каждом устройстве отдельно.
Теперь пользователям понадобится только маршрутизатор со встроенной функцией NordVPN, что устраняет необходимость в отдельном программном обеспечении на каждом устройстве. Кроме того, эта интеграция распространяет защиту на устройства, которые обычно не поддерживают программное обеспечение VPN.
Для активации VPN пользователям нужно просто перейти на страницу самообслуживания своего маршрутизатора. Первые два маршрутизатора, которые получат такую интеграцию, — это ASUS RT-AX57 Go с трехдиапазонным подключением и GT-AX11000 Pro, модель, разработанная специально для геймеров.
Цены на NordVPN начинаются от £10,39 в месяц, но становятся дешевле при долгосрочной подписке. Стоимость RT-AX57 Go начинается от £89,99, а GT-AX11000 Pro — от £399,99.
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