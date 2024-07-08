NordVPN тепер є за замовчуванням у маршрутизаторах ASUS

ASUS та NordVPN оголосили про співпрацю, яка дозволить інтегрувати популярну VPN-мережу безпосередньо до мережевих пристроїв ASUS. Це нововведення полегшує захист усієї домашньої мережі, оскільки раніше VPN-сервіси вимагали установки на кожному пристрої окремо.

Тепер користувачам знадобиться лише маршрутизатор із вбудованою функцією NordVPN, що усуває потребу в окремому програмному забезпеченні на кожному пристрої. Ця інтеграція також поширює захист на пристрої, які зазвичай не підтримують програмне забезпечення VPN.

Для активації VPN користувачам потрібно просто перейти на сторінку самообслуговування маршрутизатора. Перші два маршрутизатори, які отримають таку інтеграцію, – це ASUS RT-AX57 Go з тридіапазонним підключенням та GT-AX11000 Pro, модель, розроблена спеціально для геймерів.

Ціни на NordVPN починаються від £10,39 на місяць, але стають дешевшими при довгостроковій підписці. Вартість RT-AX57 Go починається від £89,99, а GT-AX11000 Pro – від £399,99.