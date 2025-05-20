Nokia и Huawei уже тестируют сеть 5G в трех городах Украины

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК), предоставила разрешение компаниям Nokia и Huawei на испытание технологии 5G в ряде украинских городов. Соответствующие разрешения были выданы 14 мая.

Как уточнили в НКЭК, испытания будут проводить ООО «Хуавэй Украина» и ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс Украина». Huawei будет тестировать технологию 5G NR в Кропивницком и Ивано-Франковске, тогда как Nokia — в городе Винники Львовской области.

Обе компании будут работать на инфраструктуре оператора «ВФ Украина» (Vodafone), в том числе с интеграцией радиооборудования в коммерческие сети PS Core производства Huawei. Тестовый период продлится с 14 мая по 31 июля 2025 года.

По данным регулятора целью испытаний является проверка эффективности использования частотного спектра с помощью технологии 5G Non-Standalone, а также оценка ее преимуществ по сравнению с текущей LTE TDD. Отдельное внимание будет уделено анализу электромагнитной совместимости и потенциальным затратам на развертывание сетей нового поколения. После завершения тестирования компании должны предоставить отчеты о результатах в течение месяца.

Тестирование станет продолжением предыдущего опыта. В прошлом году Vodafone и Nokia уже провели 5G-телемист между Украиной и Финляндией. Соединение состоялось между Ивано-Франковском, Киевом и Хельсинки, используя тестовые indoor-решения, работавшие тогда на территории «Промприбор» в Ивано-Франковске и в киевском офисе оператора.

На фоне этих инициатив, по данным 2024 года, мобильные операторы в Украине построили 3400 новых базовых станций, обеспечив связью и интернетом еще 809 населенных пунктов. Средняя скорость мобильного интернета выросла до 31,23 Мбит/с – на 35% больше, чем годом ранее. Кроме того, установлено более полумиллиона аккумуляторов и генераторов для обеспечения стабильной работы сетей.