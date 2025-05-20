Nokia та Huawei вже тестують мережу 5G у трьох містах України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), надала дозвіл компаніям Nokia та Huawei на випробування технології 5G у низці українських міст. Відповідні дозволи були видані 14 травня.

Як уточнили в НКЕК, випробування проводитимуть ТОВ «Хуавей Україна» та ТОВ «Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна». Huawei тестуватиме технологію 5G NR у Кропивницькому та Івано-Франківську, тоді як Nokia — у місті Винники на Львівщині.

Обидві компанії працюватимуть на інфраструктурі оператора «ВФ Україна» (Vodafone), зокрема — з інтеграцією радіообладнання у комерційні мережі PS Core виробництва Huawei. Тестовий період триватиме з 14 травня до 31 липня 2025 року.

За даними регулятора, метою випробувань є перевірка ефективності використання частотного спектра за допомогою технології 5G Non-Standalone, а також оцінка її переваг у порівнянні з поточною LTE TDD. Окрему увагу приділять аналізу електромагнітної сумісності та потенційним витратам на розгортання мереж нового покоління. Після завершення тестування компанії мають надати звіти про результати протягом одного місяця.

Тестування стане продовженням попереднього досвіду. Минулого року Vodafone та Nokia вже провели 5G-телеміст між Україною та Фінляндією. З’єднання відбулося між Івано-Франківськом, Києвом і Гельсінкі, використовуючи тестові indoor-рішення, які тоді працювали на території «Промприлад» в Івано-Франківську та в київському офісі оператора.

На тлі цих ініціатив, за даними 2024 року, мобільні оператори в Україні звели 3400 нових базових станцій, забезпечивши зв’язком та інтернетом ще 809 населених пунктів. Середня швидкість мобільного інтернету зросла до 31,23 Мбіт/с — на 35% більше, ніж роком раніше. Крім того, було встановлено понад пів мільйона акумуляторів та генераторів для забезпечення стабільної роботи мереж.