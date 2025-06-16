Nintendo Switch 2 бьет рекорды продаж — 3,5 млн устройств за 4 дня

Ни одна игровая приставка Nintendo до этого не стартовала с такими темпами: Switch 2 разошлась тиражом 3,5 миллиона устройств всего за первые четыре дня после выхода. В этот показатель включены и предзаказы, которые были доступны с середины весны.

Для сравнения, оригинальная Nintendo Switch в 2017 году продалась в количестве 2,7 миллиона экземпляров за первые четыре недели после релиза. Тогда скромный старт объясняли осторожностью геймеров после провала Wii U, которая за всё время была продана лишь в количестве 13,5 млн консолей. Однако впоследствии Switch стал суперхитом — его тираж уже превысил 152 миллиона устройств по всему миру.

Что нового в Nintendo Switch 2

Новая консоль официально вышла 5 июня (в четверг) и получила серьёзное обновление:

7,9-дюймовый экран с разрешением Full HD и частотой 120 Гц;

Новый чип NVIDIA T239 с 8 ядрами ARM Cortex-A78C;

Графика на базе архитектуры Ampere — 1536 CUDA-ядер;

128-разрядный интерфейс памяти и 12 ГБ LPDDR5X.

Такое «железо» делает Switch 2 не только самой мощной консолью в истории Nintendo, но и конкурентоспособной по меркам портативных игровых устройств в целом. Учитывая успех старта, аналитики уже прогнозируют, что Switch 2 может побить рекорд предшественницы, став самой продаваемой игровой системой компании.

Nintendo подтвердила, что новая консоль поддерживает обратную совместимость, что сделает переход на Switch 2 более плавным для текущих владельцев игр. Среди стартовых игр упомянуто только Mario Kart, но Nintendo пообещала раскрыть полный список эксклюзивов на шоу Nintendo Direct, которое состоится 2 апреля 2025 года.