Nintendo Switch 2 б’є рекорди продажів – 3,5 млн пристроїв за 4 дні

Жодна ігрова приставка Nintendo до цього не стартувала з такими темпами: Switch 2 розійшлася тиражем 3,5 мільйонів пристроїв всього за перші чотири дні після виходу. У цей показник включені і замовлення, які були доступні з середини весни.

Для порівняння, оригінальна Nintendo Switch у 2017 році продалася у кількості 2,7 мільйона екземплярів за перші чотири тижні після релізу. Тоді скромний старт пояснювали обережністю геймерів після провалу Wii U, яку за весь час було продано лише в кількості 13,5 млн консолей. Однак згодом Switch став суперхітом – його тираж вже перевищив 152 мільйони пристроїв по всьому світу.

Що нового в Nintendo Switch 2

Нова консоль офіційно вийшла 5 червня (у четвер) і отримала серйозне оновлення:

7,9-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD і частотою 120 Гц;

Новий чіп NVIDIA T239 з 8 ядрами ARM Cortex-A78C;

Графіка на базі архітектури Ampere – 1536 CUDA-ядер;

128-розрядний інтерфейс пам’яті та 12 ГБ LPDDR5X.

Таке «залізо» робить Switch 2 не лише найпотужнішою консоллю в історії Nintendo, а й конкурентоспроможною за мірками портативних ігрових пристроїв загалом. Враховуючи успіх старту, аналітики вже прогнозують, що Switch 2 може побити рекорд попередниці, ставши найпопулярнішою ігровою системою компанії.

Nintendo підтвердила, що нова консоль підтримує зворотну сумісність, що зробить перехід на Switch 2 плавнішим для поточних власників ігор. Серед стартових ігор згадано лише Mario Kart, але Nintendo пообіцяла розкрити повний список ексклюзивів на шоу Nintendo Direct, яке відбудеться 2 квітня 2025 року.