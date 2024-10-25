Netflix не выпустила ни одной игры класса ААА и закрывает свой отдел геймдева

Netflix закрыла свою студию Team Blue, специализировавшуюся на разработке ААА-игр для ПК и консолей, менее чем через два года после её основания. В студии работали опытные ветераны игровой индустрии, такие как Чако Сонни, бывший исполнительный продюсер Overwatch, Джозеф Стейтен, креативный директор Halo, и Рафаэль Грассетти, арт-директор новых игр God of War. Однако, после закрытия Team Blue эти специалисты, наряду с другими сотрудниками, больше не будут работать в компании.

Студия, возглавляемая Джерри Эдсоллом, который ранее занимал руководящие должности в Microsoft, столкнулась с кадровыми перестановками после прихода Алена Таскана, назначенного новым главой игрового направления Netflix в июле 2024 года. Вскоре после этого на должность вице-президента по игровым технологиям был приглашён Джит Шрофф из Epic Games, что сопровождалось сокращением около 35 сотрудников.

Несмотря на закрытие Team Blue, Netflix продолжает развивать игровое направление, сосредоточившись на мобильных проектах, связанных с её популярными сериалами и шоу.