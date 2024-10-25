Netflix не випустила жодної гри класу ААА та закриває свій відділ геймдева25.10.24
Netflix закрила свою студію Team Blue, що спеціалізувалась на розробці ААА-ігор для ПК та консолей, менш ніж через два роки після її заснування. У студії працювали досвідчені ветерани ігрової індустрії, такі як Чако Сонні, колишній виконавчий продюсер Overwatch, Джозеф Стейтен, креативний директор Halo та Рафаель Грассетті, арт-директор нових ігор God of War. Однак після закриття Team Blue ці фахівці, поряд з іншими співробітниками, більше не працюватимуть у компанії.
Студія, яку очолює Джеррі Едсолл, який раніше обіймав керівні посади в Microsoft, зіткнулася з кадровими перестановками після приходу Альона Таскана, призначеного новим головою ігрового спрямування Netflix у липні 2024 року. Незабаром після цього на посаду віце-президента з ігрових технологій було запрошено Джіт Шрофф із Epic Games, що супроводжувалося скороченням близько 35 співробітників.
Незважаючи на закриття Team Blue, Netflix продовжує розвивати ігровий напрямок, зосередившись на мобільних проектах, пов’язаних із її популярними серіалами та шоу.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Хаб Ugreen CM681 13-в-1 покриє всі потреби авторів, редакторів, творців, творителей та інших працівників з контентом
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Netflix не випустила жодної гри класу ААА та закриває свій відділ геймдеваNetflix бізнес ігри розробка
Netflix закрила свою студію Team Blue, що спеціалізувалась на розробці ААА-ігор для ПК та консолей, менш ніж через два роки після її заснування.
Western Digital порушила низку патентів безпеки та виплатить $315 мільйонів компанії SpyrusWestern Digital патент суд
Федеральний суд Каліфорнії виніс рішення проти компанії Western Digital, зобов’язавши її виплатити $315,7 млн як компенсацію за порушення патентних прав, пов’язаних з технологіями безпеки даних