Netflix не випустила жодної гри класу ААА та закриває свій відділ геймдева

Netflix закрила свою студію Team Blue, що спеціалізувалась на розробці ААА-ігор для ПК та консолей, менш ніж через два роки після її заснування. У студії працювали досвідчені ветерани ігрової індустрії, такі як Чако Сонні, колишній виконавчий продюсер Overwatch, Джозеф Стейтен, креативний директор Halo та Рафаель Грассетті, арт-директор нових ігор God of War. Однак після закриття Team Blue ці фахівці, поряд з іншими співробітниками, більше не працюватимуть у компанії.

Студія, яку очолює Джеррі Едсолл, який раніше обіймав керівні посади в Microsoft, зіткнулася з кадровими перестановками після приходу Альона Таскана, призначеного новим головою ігрового спрямування Netflix у липні 2024 року. Незабаром після цього на посаду віце-президента з ігрових технологій було запрошено Джіт Шрофф із Epic Games, що супроводжувалося скороченням близько 35 співробітників.

Незважаючи на закриття Team Blue, Netflix продовжує розвивати ігровий напрямок, зосередившись на мобільних проектах, пов’язаних із її популярними серіалами та шоу.