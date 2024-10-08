Наушники Skullcandy Icon получили улучшенное шумоподавление ANC и автономность до 60 часов

Skullcandy представила обновленную версию своих легендарных наушников Icon, спустя почти 20 лет после их первого анонса. Новая модель получила функцию активного шумопоглощения (ANC) и режим прозрачности. Пользователи могут настраивать звук наушников через эквалайзер, а во время звонков производитель обещает «естественный» звук. Также модель отличается низкой задержкой в ​​аудиорежиме.

Новые Skullcandy Icon ANC поддерживают функцию Google Fast Pair для быстрого подключения к устройствам, а также функцию многоточечного сопряжения, что позволяет одновременно подключать наушники к нескольким устройствам. Модель оснащена встроенными элементами управления и имеет защиту от влаги по стандарту IPX4.

Время автономной работы составляет 50 часов с включенным ANC и до 60 часов без ANC. Наушники уже доступны для покупки на сайте производителя за $99, в двух цветах: True Black и Bone/Orange.

Компания Skullcandy анонсировала новые полностью беспроводные наушники Dime Evo. Эти наушники оснащены полупрозрачным чехлом в виде стыка и защитой от влаги и пота по стандарту IPX4.

Dime Evo оборудованы 6-миллиметровыми динамиками, работающими в диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц. Время автономной работы наушников составляет до 8 часов, а зарядный кейс увеличивает этот показатель до 36 часов. Также наушники поддерживают быструю зарядку: 10 минут зарядки обеспечат 2 часа.

Новинка оснащена технологией Google Fast Pair, что облегчает процесс подключения к устройствам на Android. Кроме того, наушники имеют режим низкой задержки звука, идеально подходящий для просмотра видео и игр. Наушники Skullcandy Dime Evo уже доступны для покупки на официальном сайте производителя за $59. На выбор предлагаются три цветовых варианта: True Black, Bone и Preppy Sage.