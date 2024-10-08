Наушники Skullcandy Icon получили улучшенное шумоподавление ANC и автономность до 60 часов

Skullcandy представила оновлену версію своїх легендарних навушників Icon, майже через 20 років після їх першого анонсу. Нова модель отримала функцію активного шумопоглинання (ANC) та режим прозорості. Користувачі можуть настроювати звук навушників через еквалайзер, а під час дзвінків виробник обіцяє “природний” звук. Також модель відрізняється низькою затримкою в аудіорежимі.

Нові Skullcandy Icon ANC підтримують функцію Google Fast Pair для швидкого підключення до пристроїв, а також багатоточкового сполучення, що дозволяє одночасно підключати навушники до кількох пристроїв. Модель оснащена вбудованими елементами керування та має захист від вологи за стандартом IPX4.

Час автономної роботи складає 50 годин з увімкненим ANC і до 60 годин без ANC. Навушники вже доступні для покупки на сайті виробника за $99, у двох кольорах: True Black та Bone/Orange.



Компанія Skullcandy анонсувала нові повністю бездротові навушники Dime Evo. Ці навушники оснащені напівпрозорим чохлом у вигляді стику та захистом від вологи та поту за стандартом IPX4.

Dime Evo обладнані 6-міліметровими динаміками, що працюють у діапазоні частот від 20 до 20 000 Гц. Час автономної роботи навушників становить до 8 годин, а зарядний кейс збільшує цей показник до 36 годин. Також навушники підтримують швидку зарядку: 10 хвилин заряджання забезпечать 2 години.

Новинка оснащена технологією Google Fast Pair, що полегшує під’єднання до пристроїв на Android. Крім того, навушники мають режим низької затримки звуку, що ідеально підходить для перегляду відео та ігор. Навушники Skullcandy Dime Evo вже доступні для покупки на офіційному сайті виробника за $59. На вибір пропонуються три колірні варіанти: True Black, Bone та Preppy Sage.