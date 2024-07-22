TWS-навушники Skullcandy Dime Evo з драйверами 6 мм, підтримкою Google Fast Pair та захистом IPX4 коштують $6022.07.24
Компанія Skullcandy анонсувала нові повністю бездротові навушники Dime Evo. Ці навушники оснащені напівпрозорим чохлом у вигляді стику та захистом від вологи та поту за стандартом IPX4.
Dime Evo обладнані 6-міліметровими динаміками, що працюють у діапазоні частот від 20 до 20 000 Гц. Час автономної роботи навушників становить до 8 годин, а зарядний кейс збільшує цей показник до 36 годин. Також навушники підтримують швидку зарядку: 10 хвилин заряджання забезпечать 2 години прослуховування музики.
Новинка оснащена технологією Google Fast Pair, що полегшує процес підключення до пристроїв на Android. Крім того, навушники мають режим низької затримки звуку, який ідеально підходить для перегляду відео та ігор.
Навушники Skullcandy Dime Evo вже доступні для покупки на офіційному сайті виробника за $59. На вибір пропонуються три колірні варіанти: True Black, Bone та Preppy Sage.
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Навушники Skullcandy Dime Evo обладнані 6-міліметровими динаміками, що працюють у діапазоні від 20 до 20 000 Гц. Час автономної роботи складає до 8 годин, а зарядний кейс збільшує цей показник до 36 годин
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