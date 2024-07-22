TWS-наушники Skullcandy Dime Evo с драйверами 6 мм, поддержкой Google Fast Pair и защитой IPX4 стоят $6022.07.24
Компания Skullcandy анонсировала новые полностью беспроводные наушники Dime Evo. Эти наушники оснащены полупрозрачным чехлом в виде стика и защитой от влаги и пота по стандарту IPX4.
Dime Evo оборудованы 6-миллиметровыми динамиками, работающими в диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц. Время автономной работы наушников составляет до 8 часов, а зарядный кейс увеличивает этот показатель до 36 часов. Также наушники поддерживают быструю зарядку: 10 минут зарядки обеспечат 2 часа прослушивания музыки.
Новинка оснащена технологией Google Fast Pair, что упрощает процесс подключения к устройствам на Android. Кроме того, в наушниках есть режим низкой задержки звука, который идеально подходит для просмотра видео и игр.
Наушники Skullcandy Dime Evo уже доступны для покупки на официальном сайте производителя за $59. На выбор предлагаются три цветовых варианта: True Black, Bone и Preppy Sage.
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Наушники Skullcandy Dime Evo оборудованы 6-миллиметровыми динамиками, работающими в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Время автономной работы составляет до 8 часов, а зарядный кейс увеличивает этот показатель до 36 часов
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