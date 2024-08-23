Наушники OnePlus Buds Pro 3 получили адаптивное шумоподавление и настройку от Dynaudio23.08.24
Компания OnePlus представила новые флагманские TWS-наушники OnePlus Buds Pro 3. Основное улучшение по сравнению с предыдущей моделью заключается в использовании двойного ЦАП, который разделяет обработку низких и высоких частот между двумя динамиками: 11 мм для НЧ и 6 мм для ВЧ. Также НЧ-динамик теперь имеет два магнита, что улучшает качество звука.
OnePlus Buds Pro 3 оснащены адаптивной технологией шумоподавления ANC, которая регулирует уровень подавления шума до 50 дБ, что выше, чем у предыдущей модели. В каждом наушнике установлены три микрофона и костный датчик Voice Pick Up для улучшения качества звонков.
Среди других характеристик наушников — поддержка Bluetooth 5.4, защита от воды и пыли по стандарту IP55, технология пространственного аудио и автономность до 43 часов с учетом зарядного кейса. OnePlus Buds Pro 3 доступны в двух цветах: Midnight Opus и Lunar Radiance, и уже продаются по цене $180/€200/£200.
OnePlus анонсировала новые полностью беспроводные наушники под названием OnePlus Nord Buds 3 Pro. Внутриканальные наушники оснащены 12.4-мм драйверами, поддерживают Bluetooth 5.4 и кодеки SBC/AAC. Они также предлагают систему активного шумоподавления до 49 дБ и имеют защиту от капель воды и пота по стандарту IP55.
Кейс наушников оснащен аккумулятором на 440 мАч, что позволяет наушникам работать до 44 часов от одного заряда. На выбор предлагаются две цветовые версии: Starry Black и Soft Jade. OnePlus Nord Buds 3 Pro уже доступны для покупки на официальном сайте производителя по цене $80.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Лучшие игровые ноутбуки 2024 года. В каких Core i9 и RTX 4090 лучше для учебы?
Ноутбук для школьника должен иметь дискретную видеокарту да процессор помощнее. Зачем? Для набора рефератов, копирования текстов, открытия сразу трех вкладок браузера, раскладывания пасьянса на парах…
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Наушники OnePlus Buds Pro 3 получили адаптивное шумоподавление и настройку от DynaudioBluetooth OnePlus наушники
OnePlus представила новые флагманские TWS-наушники OnePlus Buds Pro 3. Основное улучшение по сравнению с предыдущей моделью заключается в использовании двойного ЦАП
Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 имеет AI Engine и поддерживает видеосъемку в 4K с HDRQualcomm процессор смартфон
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 оснащён одним ядром Prime с частотой до 2.5 ГГц, тремя ядрами Performance с частотой до 2.4 ГГц и четырьмя ядрами Efficiency, работающими на частоте 1.8 ГГц.