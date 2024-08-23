Наушники OnePlus Buds Pro 3 получили адаптивное шумоподавление и настройку от Dynaudio

Компания OnePlus представила новые флагманские TWS-наушники OnePlus Buds Pro 3. Основное улучшение по сравнению с предыдущей моделью заключается в использовании двойного ЦАП, который разделяет обработку низких и высоких частот между двумя динамиками: 11 мм для НЧ и 6 мм для ВЧ. Также НЧ-динамик теперь имеет два магнита, что улучшает качество звука.

OnePlus Buds Pro 3 оснащены адаптивной технологией шумоподавления ANC, которая регулирует уровень подавления шума до 50 дБ, что выше, чем у предыдущей модели. В каждом наушнике установлены три микрофона и костный датчик Voice Pick Up для улучшения качества звонков.

Среди других характеристик наушников — поддержка Bluetooth 5.4, защита от воды и пыли по стандарту IP55, технология пространственного аудио и автономность до 43 часов с учетом зарядного кейса. OnePlus Buds Pro 3 доступны в двух цветах: Midnight Opus и Lunar Radiance, и уже продаются по цене $180/€200/£200.

OnePlus анонсировала новые полностью беспроводные наушники под названием OnePlus Nord Buds 3 Pro. Внутриканальные наушники оснащены 12.4-мм драйверами, поддерживают Bluetooth 5.4 и кодеки SBC/AAC. Они также предлагают систему активного шумоподавления до 49 дБ и имеют защиту от капель воды и пота по стандарту IP55.

Кейс наушников оснащен аккумулятором на 440 мАч, что позволяет наушникам работать до 44 часов от одного заряда. На выбор предлагаются две цветовые версии: Starry Black и Soft Jade. OnePlus Nord Buds 3 Pro уже доступны для покупки на официальном сайте производителя по цене $80.