Навушники OnePlus Buds Pro 3 отримали адаптивне шумозаглушення та налаштування від Dynaudio

Компанія OnePlus представила нові флагманські TWS-навушники OnePlus Buds Pro 3. Основне покращення порівняно з попередньою моделлю полягає у використанні подвійного ЦАП, який поділяє обробку низьких та високих частот між двома динаміками: 11 мм для НЧ та 6 мм для ВЧ. Також НЧ-динамік тепер має два магніти, що покращує якість звуку.

OnePlus Buds Pro 3 оснащені адаптивною технологією шумоподавлення ANC, яка регулює рівень придушення шуму до 50 дБ, що вище, ніж у попередньої моделі. У кожному навушнику встановлені три мікрофони та кістковий датчик Voice Pick Up для покращення якості дзвінків.

Серед інших характеристик навушників – підтримка Bluetooth 5.4, захист від води та пилу за стандартом IP55, технологія просторового аудіо та автономність до 43 годин з урахуванням зарядного кейсу. OnePlus Buds Pro 3 доступні у двох кольорах: Midnight Opus та Lunar Radiance, і вже продаються за ціною $180/€200/£200.

OnePlus анонсувала нові повністю бездротові навушники під назвою OnePlus Nord Buds 3 Pro. Внутрішньоканальні навушники оснащені 12.4 мм драйверами, підтримують Bluetooth 5.4 і кодеки SBC/AAC. Вони також пропонують систему активного шумоподавлення до 49 дБ та мають захист від крапель води та поту за стандартом IP55.

Кейс навушників оснащений акумулятором на 440 мАг, що дозволяє навушникам працювати до 44 годин від одного заряду. На вибір пропонуються дві колірні версії: Starry Black та Soft Jade. OnePlus Nord Buds 3 Pro вже доступні для покупки на офіційному сайті виробника за ціною $80.