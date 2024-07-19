Наушники Edifier W830NB с 40-мм драйверами, ANC и автономностью до 94 часов стоят $79

Компания Edifier анонсировала на глобальном рынке новые беспроводные наушники W830NB. Модель весит 267 грамм и имеет мягкие амбушюры, а также регулируемое оголовье, что обеспечивает комфортное использование. Наушники оснащены 40-мм драйверами и поддержкой кодека LDAC, а также гибридным активным шумоподавлением (ANC).

Новинка предлагает игровой режим с низкой задержкой звука и режим Spatial Sound для улучшенного пространственного звучания. В устройстве установлен Bluetooth 5.4 и порт для зарядки USB-C. От одного заряда Edifier W830NB способны проработать до 94 часов.

Наушники уже можно приобрести на Amazon за $79.99, причем производитель предлагает скидку в $20 с промокодом JCZ5MHAH. Доступны три цвета: Sandwhite, Gray и Black.