Навушники Edifier W830NB з 40-мм драйверами, ANC та автономністю до 94 годин коштують $7919.07.24
Компанія Edifier анонсувала на глобальному ринку нові бездротові навушники W830NB. Модель важить 267 грамів та має м’які амбушюри, а також регульоване оголов’я, що забезпечує комфортне використання. Навушники оснащені 40-мм драйверами та підтримкою кодека LDAC, а також гібридним активним шумозаглушенням (ANC).
Новинка пропонує ігровий режим із низькою затримкою звуку та режим Spatial Sound для покращеного просторового звучання. У пристрої встановлено Bluetooth 5.4 та порт для заряджання USB-C. Від одного заряду Edifier W830NB здатні опрацювати до 94 годин.
Навушники вже можна придбати на Amazon за $79.99, причому виробник пропонує знижку $20 з промокодом JCZ5MHAH. Доступні три кольори: Sandwhite, Gray та Black.
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