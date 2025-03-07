MWC 2025: Samsung Display разработала новую OLED-панель с максимальной яркостью 5000 нит

На выставке MWC 2025 в Барселоне компания Samsung Display анонсировала OLED-панель с пиковой яркостью 5000 нит, улучшенной энергоэффективностью и сниженной толщиной.

Главным технологическим новшеством стала On-Cell Film (OCF) — технология, устраняющая необходимость в поляризаторе. Это позволило:

Улучшить видимость экрана на улице;

Снизить энергопотребление и нагрев дисплея;

Уменьшить толщину панели на 20%, повысив прочность и долговечность.

OCF впервые применялась в складных смартфонах Galaxy Fold 3, а теперь используется и в стандартных смартфонах, а также сворачиваемых ноутбуках.

Сравнение с конкурентами

Панель Samsung достигает 5000 нит в окне 10% и 3000 нит при просмотре видео ;

и ; Китайские дисплеи с 6000 нит показывают такие значения только в маленьких зонах (1–5% экрана);

Новый дисплей Samsung потребляет на 37% меньше энергии, чем панели прошлого поколения при той же яркости.

Samsung Display подчеркивает, что их новая технология позволит смартфонам и ноутбукам стать тоньше, энергоэффективнее и удобнее при использовании на ярком солнце.