MWC 2025: Samsung Display розробила нову OLED-панель з максимальною яскравістю 5000 ніт07.03.25
На виставці MWC 2025 у Барселоні компанія Samsung Display анонсувала OLED-панель з піковою яскравістю 5000 ніт, покращеною енергоефективністю та зниженою товщиною.
Головним технологічним нововведенням стала On-Cell Film (OCF) — технологія, що усуває необхідність у поляризаторі. Це дозволило:
- Поліпшити видимість екрана на вулиці;
- Зменшити енергоспоживання та нагрівання дисплея;
- Зменшити товщину панелі на 20%, підвищивши міцність та довговічність.
OCF вперше застосовувалася в складних смартфонах Galaxy Fold 3, а тепер використовується і в стандартних смартфонах, а також ноутбуках, що згортаються.
Порівняння з конкурентами
- Панель Samsung досягає 5000 ниток у вікні 10% і 3000 нит при перегляді
- Китайські дисплеї з 6000 ніт показують такі значення тільки в маленьких зонах (1–5% екрана);
- Новий дисплей Samsung споживає на 37% менше енергії, ніж панелі минулого покоління за тієї ж яскравості.
Samsung Display підкреслює, що їхня нова технологія дозволить смартфонам і ноутбукам стати тоншими, енергоефективнішими та зручнішими при використанні на яскравому сонці.
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MWC 2025: Samsung Display розробила нову OLED-панель з максимальною яскравістю 5000 ніт MWC Samsung дисплей
На виставці MWC 2025 в Барселоні компанія Samsung Display анонсувала OLED-панель з піковою яскравістю 5000 ниток, покращеною енергоефективністю та зниженою товщиною.
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