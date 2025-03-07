MWC 2025: Samsung Display розробила нову OLED-панель з максимальною яскравістю 5000 ніт

На виставці MWC 2025 у Барселоні компанія Samsung Display анонсувала OLED-панель з піковою яскравістю 5000 ніт, покращеною енергоефективністю та зниженою товщиною.

Головним технологічним нововведенням стала On-Cell Film (OCF) — технологія, що усуває необхідність у поляризаторі. Це дозволило:

Поліпшити видимість екрана на вулиці;

Зменшити енергоспоживання та нагрівання дисплея;

Зменшити товщину панелі на 20%, підвищивши міцність та довговічність.

OCF вперше застосовувалася в складних смартфонах Galaxy Fold 3, а тепер використовується і в стандартних смартфонах, а також ноутбуках, що згортаються.

Порівняння з конкурентами

Панель Samsung досягає 5000 ниток у вікні 10% і 3000 нит при перегляді



і Китайські дисплеї з 6000 ніт показують такі значення тільки в маленьких зонах (1–5% екрана);

Новий дисплей Samsung споживає на 37% менше енергії, ніж панелі минулого покоління за тієї ж яскравості.

Samsung Display підкреслює, що їхня нова технологія дозволить смартфонам і ноутбукам стати тоншими, енергоефективнішими та зручнішими при використанні на яскравому сонці.