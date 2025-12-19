 

МВД Украины выпустило приложение 112 для экстренных вызовов

19.12.25

112

 

Министерство внутренних дел запустило официальный мобильный сервис экстренной помощи 112, который может работать даже при отсутствии мобильной связи. Приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play и предназначено для обращения за помощью в критических ситуациях.

 

Через программу пользователи могут связаться с оператором службы 112 по интернет-соединению.

 

Как вызвать 112 со смартфона

 

После авторизации оператор оценивает ситуацию и направляет на место соответствующие службы – спасателей, полицию, медиков или аварийную газовую службу. В МВД подчеркивают, что решение рассчитано на использование в укрытиях и подвалах с Wi-Fi, а также в районах с нестабильным покрытием или во время сбоев в работе сотовых сетей.

 

В ведомстве отмечают, что функциональность сервиса планируется расширять. В частности, рассматривается внедрение возможности обращения с помощью жестового языка, чтобы сделать экстренную помощь более доступной для людей с нарушениями слуха.

 

Также в МВД заявили, что персональные данные пользователей защищены в соответствии с государственными стандартами кибербезопасности и используются исключительно для обработки экстренных обращений.


