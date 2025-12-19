МВС України випустило додаток 112 для екстрених викликів  

МВС України випустило додаток 112 для екстрених викликів19.12.25
Міністерство внутрішніх справ запустило офіційний мобільний сервіс екстреної допомоги 112, який може працювати навіть за відсутності мобільного зв’язку. Програма вже доступна для завантаження в App Store та Google Play і призначена для звернення за допомогою у критичних ситуаціях.
Через програму користувачі можуть зв’язатися з оператором служби 112 з Інтернет-з’єднання.
Як викликати 112 зі смартфона
Після авторизації оператор оцінює ситуацію та спрямовує на місце відповідні служби – рятувальників, поліцію, медиків чи аварійну газову службу. У МВС наголошують, що рішення розраховане на використання у укриттях та підвалах з Wi-Fi, а також у районах з нестабільним покриттям або під час збоїв у роботі стільникових мереж.
У відомстві зазначають, що функціональність сервісу планується розширювати. Зокрема, розглядається впровадження можливості звернення за допомогою жестової мови, щоб зробити екстрену допомогу більш доступною для людей із порушеннями слуху.
Також у МВС заявили, що персональні дані користувачів захищені відповідно до державних стандартів кібербезпеки та використовуються виключно для обробки екстрених звернень.
