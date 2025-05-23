MSI на Computex 2025: ноутбуки от Mercedes, первая портативная консоль и быстрые мониторы

Во время выставки Computex 2025 компания MSI представила новую линейку устройств, ориентированных как на геймеров, так и бизнес-пользователей. Среди новинок – ноутбуки Prestige 13 AI+ и 16 AI+, а также модель Stealth A16 AI+. версии Polar Tempest Edition. Кроме мобильных решений, MSI также продемонстрировала новые игровые мониторы.

Ноутбуки MSI на Computex 2025

На выставке Computex 2025 компания MSI представила ряд новинок, среди которых как концептуальные решения, так и серийные устройства для игрового сегмента, бизнеса и повседневного использования. Одной из центральных премьер стала модель Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, пополнившая артсерию Artisan. Этот 13-дюймовый ноутбук отличается уникальным дизайном, созданным в сотрудничестве с японской компанией Okadaya, известной традиционными технологиями лакового покрытия. Устройство оснащено OLED-дисплеем с разрешением 2800×1800 пикселей, полным охватом цветного пространства DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR True Black 500.

Конфигурация ноутбука подразумевает процессор Intel Core Ultra 9 288V, графику Intel Arc 140V, до 32 ГБ LPDDR5x-8533, SSD-накопитель NVMe M.2 через PCIe Gen4 x4, модули беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, инфра. Среди портов – два Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI 2.1 и слот для microSD. Аккумулятор имеет емкость 75 Вт·ч.

Ноутбуки Mercedes-AMG

В рамках продолжающегося сотрудничества с Mercedes-AMG компания MSI представила два новых ноутбука в фирменном стиле автоспортивного бренда – Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport и Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport. Обе модели отличаются эксклюзивным дизайном с логотипом Mercedes-AMG и комплектуются премиальными аксессуарами, среди которых фирменный чехол, мышь и коврик.

Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport построен на базе процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370 и оснащен видеокартой GeForce RTX 5070 Laptop. Технические особенности модели включают OLED-дисплей с разрешением QHD+, частоту обновления 240 Гц и сертификацию DisplayHDR True Black 600. Звуковая система Dynaudio с шестью динамиками подчеркивает премиальность устройства. У ноутбука также есть расширенный набор интерфейсов, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport использует процессор Intel Core Ultra 9 со встроенной графикой Intel Arc. 16-дюймовый OLED-экран обеспечивает 100% охват цветного пространства DCI-P3, поддерживает стандарт DisplayHDR True Black 600 и ориентирован на профессиональную работу с визуальным контентом. Среди интерфейсов – два порта Thunderbolt 4, а также модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, отвечающие за современные возможности подключения.

Портативная консоль

В сегменте портативных игровых решений компания представила две новые консоли: MSI Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition и Claw A8. Первая модель базируется на платформе Intel Core Ultra 7258 с Intel Arc 140V, имеет 32 ГБ LPDDR5x-8533, SSD на 2 ТБ, дисплей с разрешением 1920×1200, два порта Thunderbolt 4 и батарею на 80 Вт·ч.

Claw A8 в модификации BZ2EM предлагает альтернативу на базе AMD Ryzen Z2 Extreme с графикой Radeon. Здесь предусмотрено до 24 ГБ двухканальной LPDDR5x-8000, поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, шестиосный IMU, сканер отпечатков и ОС Windows 11.

Также MSI показала новую концепцию дизайна для бизнес-линейки – это тончайшие ноутбуки бренда (13,9 мм), выполненные в минималистическом стиле. Они будут доступны в классическом формфакторе и в качестве трансформеров 2-в-1, получат OLED-дисплеи, длительное время автономной работы и платформу Intel Panther Lake.

Мониторы MSI MAG QD-OLED

На выставке Computex 2025 компания MSI представила две новые игровые модели мониторов – MAG 272QP QD-OLED X50 и MPG 271QR QD-OLED X50, обе с диагональю 26,5 дюйма. Оба дисплея построены на базе панелей Samsung QD-OLED третьего поколения и поддерживают разрешение 2560х1440 пикселей с частотой обновления до 500 Гц.

Модели имеют сертификацию DisplayHDR True Black 500 и ClearMR 21000, что гарантирует глубокий черный цвет и четкое изображение даже в динамических сценах. Adaptive-Sync работает в широком диапазоне 48–500 Гц, обеспечивая плавный геймплей без разрывов кадра. Для защиты панели от выгорания предусмотрена обновленная система OLED Care 2.0. Обе модели оснащены функцией AI Navigator, упрощающей управление настройками монитора через интеллектуальное меню.

MPG 271QR QD-OLED X50 дополнительно получил AI Care Sensor, оптимизирующий изображение в зависимости от присутствия пользователя – например, автоматически выключает экран, если перед ним никого нет. Технологии AI Crosshair и AI Vision улучшают видимость прицела и детализацию в темных сценах соответственно.

Относительно интерфейсов мониторы имеют два HDMI 2.1 (48 Гбит/с) с поддержкой VRR и ALLM, что позволяет работать с консолями на частоте до 120 Гц с минимальной задержкой. Также есть DisplayPort 1.4a (HBR3) и USB Type-C с поддержкой подзарядки. Ожидается, что обе модели будут появляться в продаже уже в июле 2025 года.