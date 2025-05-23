MSI на Computex 2025: ноутбуки від Mercedes, перша портативна консоль та швидкі монітори

Під час виставки Computex 2025 компанія MSI представила нову лінійку пристроїв, орієнтованих як на геймерів, так і бізнес-користувачів. Серед новинок – ноутбуки Prestige 13 AI+ та 16 AI+, а також модель Stealth A16 AI+. У сегмент портативних розваг компанія додала ігрові консолі MSI Claw A8 та Claw 8 AI+ у спеціальній версії Polar Tempest Edition. Крім мобільних рішень, MSI також продемонструвала нові ігрові монітори. Зокрема, йдеться про моделі MAG 272QP QD-OLED X50 та MPG 271QR QD-OLED X50 з діагоналлю 26,5 дюймів.

Ноутбуки MSI на Computex 2025

На виставці Computex 2025 компанія MSI представила низку новинок, серед яких як концептуальні рішення, так і серійні пристрої для грального сегменту, бізнесу та повсякденного користування. Однією із центральних прем’єр стала модель Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, яка поповнила артсерію Artisan. Цей 13-дюймовий ноутбук вирізняється унікальним дизайном, створеним у співпраці з японською компанією OKADAYA, відомою традиційними технологіями лакового покриття. Пристрій оснащений OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2800 × 1800 пікселів, повним охопленням кольорового простору DCI-P3 та сертифікацією DisplayHDR True Black 500.

Конфігурація ноутбука передбачає процесор Intel Core Ultra 9 288V, графіку Intel Arc 140V, до 32 ГБ LPDDR5x-8533, SSD-накопичувач NVMe M.2 через PCIe Gen4 x4, модулі бездротового зв’язку Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, інфра 3D Noise Reduction+. Серед портів – два Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI 2.1 та слот для microSD. Акумулятор має ємність 75 Вт·год.

Ноутбуки Mercedes-AMG

В рамках співпраці з Mercedes-AMG, що продовжується, компанія MSI представила два нових ноутбуки у фірмовому стилі автоспортивного бренду – Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport і Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport. Обидві моделі відрізняються ексклюзивним дизайном з логотипом Mercedes-AMG та комплектуються преміальними аксесуарами, серед яких фірмовий чохол, миша та килимок.

Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport побудований на базі процесора AMD Ryzen AI 9 HX 370 та оснащений відеокартою GeForce RTX 5070 Laptop. Технічні особливості моделі включають OLED-дисплей з роздільною здатністю QHD+, частоту оновлення 240 Гц і сертифікацію DisplayHDR True Black 600. Звукова система Dynaudio із шістьма динаміками підкреслює преміальність пристрою. У ноутбука також є розширений набір інтерфейсів, підтримка Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4.

Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport використовує процесор Intel Core Ultra 9 із вбудованою графікою Intel Arc. 16-дюймовий OLED-екран забезпечує 100% охоплення кольорового простору DCI-P3, підтримує стандарт DisplayHDR True Black 600 та орієнтований на професійну роботу з візуальним контентом. Серед інтерфейсів – два порти Thunderbolt 4, а також модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, які відповідають за сучасні можливості підключення.

Портативна консоль

У сегменті портативних ігрових рішень компанія представила дві нові консолі: MSI Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition та Claw A8. Перша модель базується на платформі Intel Core Ultra 7258 з Intel Arc 140V, має 32 ГБ LPDDR5x-8533, SSD на 2 ТБ, дисплей з роздільною здатністю 1920 1200, два порти Thunderbolt 4 і батарею на 80 Вт · год.

Claw A8 у модифікації BZ2EM пропонує альтернативу на базі AMD Ryzen Z2 Extreme із графікою Radeon. Тут передбачено до 24 ГБ двоканальної LPDDR5x-8000, підтримку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, шестивісний IMU, сканер відбитків та ОС Windows 11.

Також MSI показала нову концепцію дизайну для бізнес-лінійки – найтонші ноутбуки бренду (13,9 мм), виконані в мінімалістичному стилі. Вони будуть доступні в класичному формфакторі і як трансформери 2-в-1, отримають OLED-дисплеї, тривалий час автономної роботи і платформу Intel Panther Lake.

Монітори MSI MAG QD-OLED

На виставці Computex 2025 компанія MSI представила дві нові ігрові моделі моніторів – MAG 272QP QD-OLED X50 та MPG 271QR QD-OLED X50, обидві з діагоналлю 26. Обидва дисплеї побудовані на базі панелей Samsung QD-OLED третього покоління та підтримують роздільну здатність 2560×1440 пікселів із частотою оновлення до 500 Гц.

Моделі мають сертифікацію DisplayHDR True Black 500 та ClearMR 21000, що гарантує глибокий чорний колір та чітке зображення навіть у динамічних сценах. Технологія Adaptive-Sync працює у широкому діапазоні 48–500 Гц, забезпечуючи плавний геймплей без розривів кадру. Для захисту панелі від вигорання передбачено оновлену систему OLED Care 2.0. Обидві моделі оснащені функцією AI Navigator, яка спрощує керування налаштуваннями монітора через інтелектуальне меню.

MPG 271QR QD-OLED X50 додатково отримав AI Care Sensor, що оптимізує зображення в залежності від присутності користувача – наприклад, автоматично виключає екран, якщо перед ним нікого немає. Технології AI Crosshair та AI Vision покращують видимість прицілу та деталізацію у темних сценах, відповідно.

Щодо інтерфейсів, монитори мають два HDMI 2.1 (48 Гбіт/с) з підтримкою VRR і ALLM, що дозволяє працювати з консолями на частоті до 120 Гц із мінімальною затримкою. Також є DisplayPort 1.4a (HBR3) та USB Type-C з підтримкою заряджання. Очікується, що обидві моделі з’являтимуться у продаж вже у липні 2025 року.