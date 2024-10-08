Motorola ThinkPhone 25 имеет корпус из арамидного волокна и защиту MIL-STD-810H с IP6808.10.24
Motorola анонсировала новый смартфон ThinkPhone 25, выделяющийся прочностью благодаря корпусу из арамидного волокна и соответствию стандартам MIL-STD-810H и IP68.
Motorola ThinkPhone 25 оснащен 6,36-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2670 x 1220 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость достигает 3000 нит. Смартфон работает на MediaTek Dimensity 7300, имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти.
Аккумулятор на 4310 мАч поддерживает быструю зарядку TurboPower мощностью 68 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт. Устройство оснащено Android 14 и сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Основная камера на 50 МП с сенсором Sony LYTIA-700C и оптической стабилизацией дополнена 13 МП ультраширокоугольной камерой и 10 МП телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.
Смартфон поддерживает Dolby Atmos, Bluetooth 5.3 и 5G. Его размеры составляют 154.1 x 71.2 x 8.1 мм, вес — 171 грамм. В продажу ThinkPhone 25 поступит в ноябре по цене 499 евро.
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