Motorola ThinkPhone 25 має корпус з арамідного волокна та захист MIL-STD-810H з IP6808.10.24
Motorola анонсувала новий смартфон ThinkPhone 25, що відрізняється міцністю завдяки корпусу з арамідного волокна та відповідності стандартам MIL-STD-810H та IP68.
Motorola ThinkPhone 25 оснащений 6,36-дюймовим pOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2670 x 1220 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц. Максимальна яскравість досягає 3000 ніт. Смартфон працює на MediaTek Dimensity 7300, має 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 ГБ вбудованої пам’яті.
Акумулятор на 4310 мАг підтримує швидку зарядку TurboPower потужністю 68 Вт та бездротову зарядку на 15 Вт. Пристрій оснащений Android 14 та сканером відбитків пальців під дисплеєм. Основна камера на 50 МП із сенсором Sony LYTIA-700C та оптичною стабілізацією доповнена 13 МП ультраширококутною камерою та 10 МП телеоб’єктивом із 3-кратним оптичним зумом.
Смартфон підтримує Dolby Atmos, Bluetooth 5.3 та 5G. Його розміри становлять 154.1 x 71.2 x 8.1 мм, вага – 171 грам. У продаж ThinkPhone 25 надійде у листопаді за ціною 499 євро.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Майже відразу після тесту двох павербанок Baseus на 20 000 мАг потужністю 20 Вт, ми отримали доступ до моделі 22 Вт. Відмінностей більше, ніж здається
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Motorola ThinkPhone 25 має корпус з арамідного волокна та захист MIL-STD-810H з IP68Motorola смартфон
Motorola ThinkPhone 25 оснащений 6,36-дюймовим pOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2670 x 1220 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц
Razer Freyja – накладка на крісло, що передає вібрації, що супроводжують спецефекти в гріRazer ігри
Razer Freyja – накладка для комп’ютерного крісла, яка працює в синхронізації з навушниками Kraken V4 Pro, трансформуючи звук у тактильні відчуття