Motorola ThinkPhone 25 має корпус з арамідного волокна та захист MIL-STD-810H з IP68

Motorola анонсувала новий смартфон ThinkPhone 25, що відрізняється міцністю завдяки корпусу з арамідного волокна та відповідності стандартам MIL-STD-810H та IP68.

Motorola ThinkPhone 25 оснащений 6,36-дюймовим pOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2670 x 1220 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц. Максимальна яскравість досягає 3000 ніт. Смартфон працює на MediaTek Dimensity 7300, має 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Акумулятор на 4310 мАг підтримує швидку зарядку TurboPower потужністю 68 Вт та бездротову зарядку на 15 Вт. Пристрій оснащений Android 14 та сканером відбитків пальців під дисплеєм. Основна камера на 50 МП із сенсором Sony LYTIA-700C та оптичною стабілізацією доповнена 13 МП ультраширококутною камерою та 10 МП телеоб’єктивом із 3-кратним оптичним зумом.

Смартфон підтримує Dolby Atmos, Bluetooth 5.3 та 5G. Його розміри становлять 154.1 x 71.2 x 8.1 мм, вага – 171 грам. У продаж ThinkPhone 25 надійде у листопаді за ціною 499 євро.