Motorola Moto Tag 2 — трекер с автономностью 600 часов

На выставке CES 2026 компания Motorola представила новое поколение своего смарт-трекера Moto Tag 2, вошедшего в расширяющуюся экосистему Moto Things. Обновленная модель получила более точные средства позиционирования, увеличенный срок автономной работы и улучшенную защиту корпуса.

Moto Tag 2 работает от стандартной батарейки CR2032 и, по заявлению производителя, способен функционировать до 600 дней без замены элемента питания. Благодаря этому устройство относится к числу самых автономных трекеров в своем классе.

Ключевым техническим нововведением стала поддержка технологии UWB (Ultra Wideband), которая позволяет с высокой точностью определять направление и расстояние до метки. Вдобавок используется Bluetooth Channel Sounding, улучшающий поиск предметов в помещениях, в том числе в ситуациях, когда трекер находится за стенами или другими препятствиями.

Устройство полностью интегрировано с Android Find Hub, что обеспечивает быстрый и защищённый поиск потерянных вещей в рамках экосистемы Android. Обновленный корпус стал компактнее и прочнее, получил защиту по стандарту IP68, что повышает устойчивость к воздействию воды и пыли. Встроенный динамик упрощает обнаружение трекера на близкой расстоянии. Также поддерживаются функции удаленного спуска камеры затвора смартфона и поиска самого телефона.

На стенде CES Motorola показала Moto Tag 2 в цветовых вариантах Pantone Laurel Oak и Pantone Arabesque. В продаже смарт-трекер поступит позже в 2026 году, а рекомендованная стоимость составит 35 евро.