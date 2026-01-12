Motorola Moto Tag 2 – трекер з автономністю 600 годин

На виставці CES 2026 компанія Motorola представила нове покоління свого смарт-трекера Moto Tag 2, що увійшов до екосистеми Moto Things, що розширюється. Оновлена ​​модель отримала більш точні засоби позиціонування, збільшений термін автономної роботи та покращений захист корпусу.

Moto Tag 2 працює від стандартної батарейки CR2032 та, за заявою виробника, здатний функціонувати до 600 днів без заміни елемента живлення. Завдяки цьому пристрій належить до найбільш автономних трекерів у своєму класі.

Ключовим технічним нововведенням стала підтримка технології UWB (Ultra Wideband), яка дозволяє з високою точністю визначати напрямок та відстань до мітки. Також використовується Bluetooth Channel Sounding, який покращує пошук предметів у приміщеннях, у тому числі в ситуаціях, коли трекер знаходиться за стінами або іншими перешкодами.

Пристрій повністю інтегрований з Android Find Hub, що забезпечує швидкий і захищений пошук загублених речей в рамках екосистеми Android. Оновлений корпус став компактнішим і міцнішим, отримав захист за стандартом IP68, що підвищує стійкість до дії води та пилу. Вбудований динамік полегшує виявлення трекера на близькій відстані. Також підтримуються функції віддаленого спуску камери затвора смартфона та пошуку телефону.

На стенді CES Motorola показала Moto Tag 2 у кольорових варіантах Pantone Laurel Oak та Pantone Arabesque. У продажу смарт-трекер надійде пізніше у 2026 році, а рекомендована вартість становитиме 35 євро.