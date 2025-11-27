Moto G57 Power оснащен аккумулятором 7000 мА·ч и стоит всего $170

Moto G57 Power оснащен аккумулятором 7000 мА·ч и стоит всего $17027.11.25
Motorola объявила о пополнении бюджетной линейки смартфонов и представила модель Moto G57 Power. Главная особенность – аккумулятор на 7000 мА·ч. По данным компании, одного заряда должно хватить примерно на 3 суток работы, а поддержка быстрой зарядки TurboPower 30 Вт позволяет быстро пополнять запас энергии.
Характеристики смартфона Moto G57 Power
Смартфон Moto G57 Power получил 6,7-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит. Защита дисплея обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i. За работу смартфона отвечает новый процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, для которого именно Moto G57 Power стал дебютной моделью.
В оснащении предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища, а также возможность увеличения объема ОЗУ до 16 ГБ благодаря виртуальному расширению. Основная камера базируется на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYT-600 и дополнена 8-мегапиксельным ультрашироким модулем. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.
Смартфон получил корпус с сертификацией MIL-STD-810H и защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP64.
Среди других характеристик – 3,5-мм аудиоразъем, боковой сканер отпечатков пальцев и фирменная оболочка Hello UI на основе Android 16. Производитель гарантирует обновление до Android 17 и три года регулярных патчей безопасности.
Продажи Moto G57 Power в Индии должны начаться 3 декабря 2025 года. Примерная цена составит около $170, а покупателям предложат варианты в цветах Pantone Regatta, Pantone Corsair и Pantone Fluidity.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Xiaomi Sound Pocket с 5 Вт динамиком оснащена аккумулятором 1000 мАч Bluetooth Xiaomi колонка
Колонка Xiaomi Sound Pocket с 5 Вт динамиком работает через Bluetooth 5.4, имеет встроенный микрофон для разговоров
В Google Chrome появятся вертикальные вкладки Chrome Google браузер
После переключения в Google Chrome вкладки строятся столбиком влево, а в верхней части панели появляется кнопка быстрого поиска
Xiaomi Sound Pocket с 5 Вт динамиком оснащена аккумулятором 1000 мАч
В Google Chrome появятся вертикальные вкладки
ЕС утвердила требования к портам USB Type-C
Moto G57 Power оснащен аккумулятором 7000 мА·ч и стоит всего $170
PlayStation заработала на продаже игр в Steam более $1,5 млрд
Acer и Новая почта разыгрывают игровые ноутбуки и геймерскую мебель
Блокнот в Windows 11 начнет поддерживать таблицы
За стрим S.T.A.L.K.E.R. 2 на россии дают 6 лет тюрьмы
Porsche представила полностью электрический Cayenne
Хакеры украли данные 200 компаний взломав Salesforce
Black Shark выпустила магнитный кулер для смартфонов
Spotify добавила инструмент переноса музыки из YouTube Music, Apple Music и других музыкальных сервисов
Монитор Philips Evnia 27M2N6501L оснащен QD-OLED-панелью, разрешением WQHD и частотой 240 Гц
Представлен электрический Audi E SUV Concept мощностью 671 л.с.