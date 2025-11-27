Moto G57 Power оснащен аккумулятором 7000 мА·ч и стоит всего $170

Motorola объявила о пополнении бюджетной линейки смартфонов и представила модель Moto G57 Power. Главная особенность – аккумулятор на 7000 мА·ч. По данным компании, одного заряда должно хватить примерно на 3 суток работы, а поддержка быстрой зарядки TurboPower 30 Вт позволяет быстро пополнять запас энергии.

Характеристики смартфона Moto G57 Power

Смартфон Moto G57 Power получил 6,7-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит. Защита дисплея обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i. За работу смартфона отвечает новый процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, для которого именно Moto G57 Power стал дебютной моделью.

В оснащении предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища, а также возможность увеличения объема ОЗУ до 16 ГБ благодаря виртуальному расширению. Основная камера базируется на 50-мегапиксельном сенсоре Sony LYT-600 и дополнена 8-мегапиксельным ультрашироким модулем. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Смартфон получил корпус с сертификацией MIL-STD-810H и защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP64.

Среди других характеристик – 3,5-мм аудиоразъем, боковой сканер отпечатков пальцев и фирменная оболочка Hello UI на основе Android 16. Производитель гарантирует обновление до Android 17 и три года регулярных патчей безопасности.

Продажи Moto G57 Power в Индии должны начаться 3 декабря 2025 года. Примерная цена составит около $170, а покупателям предложат варианты в цветах Pantone Regatta, Pantone Corsair и Pantone Fluidity.