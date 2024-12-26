Мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени Новой почты

Киберпреступники начали массовую рассылку фейковых сообщений украинцам, якобы сообщая о задолженностях перед «Новой почтой». Эти письма являются фишинговыми и не связаны с компанией. Их цель — украсть личные данные пользователей или заразить устройства вредоносным ПО.

Рекомендации по защите от угроз:

Установите антивирус. Убедитесь, что антивирус обновлен.

Проведите полное сканирование системы. Переустановите систему (при необходимости). Если вредоносное ПО обнаружено или есть подозрения на компрометацию, рекомендуется переустановить ОС.

Основные правила кибербезопасности:

Проверяйте отправителя.

Письма от «Новой почты» приходят только с официальных доменов компании.

Письма от «Новой почты» приходят только с официальных доменов компании. Не открывайте подозрительные вложения.

Игнорируйте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.

Игнорируйте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам. Смените пароли.

Если письмо или вложение было открыто, немедленно измените пароли и проверьте активные сессии.

Если письмо или вложение было открыто, немедленно измените пароли и проверьте активные сессии. Включите двухфакторную аутентификацию.

Защитите свои аккаунты дополнительной проверкой при входе.

Защитите свои аккаунты дополнительной проверкой при входе. Удаляйте подозрительные письма.

Переместите их в папку «Спам» и сразу удалите.

«Новая почта» подчеркивает, что компания никогда не требует оплат через электронные письма и не рассылает ссылки на сторонние ресурсы.

Будьте бдительны и следуйте этим рекомендациям для защиты ваших данных и устройств.