Мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени Новой почты26.12.24
Киберпреступники начали массовую рассылку фейковых сообщений украинцам, якобы сообщая о задолженностях перед «Новой почтой». Эти письма являются фишинговыми и не связаны с компанией. Их цель — украсть личные данные пользователей или заразить устройства вредоносным ПО.
Рекомендации по защите от угроз:
- Установите антивирус.
- Убедитесь, что антивирус обновлен.
- Проведите полное сканирование системы.
- Переустановите систему (при необходимости).
- Если вредоносное ПО обнаружено или есть подозрения на компрометацию, рекомендуется переустановить ОС.
Основные правила кибербезопасности:
- Проверяйте отправителя.
Письма от «Новой почты» приходят только с официальных доменов компании.
- Не открывайте подозрительные вложения.
Игнорируйте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.
- Смените пароли.
Если письмо или вложение было открыто, немедленно измените пароли и проверьте активные сессии.
- Включите двухфакторную аутентификацию.
Защитите свои аккаунты дополнительной проверкой при входе.
- Удаляйте подозрительные письма.
Переместите их в папку «Спам» и сразу удалите.
«Новая почта» подчеркивает, что компания никогда не требует оплат через электронные письма и не рассылает ссылки на сторонние ресурсы.
Будьте бдительны и следуйте этим рекомендациям для защиты ваших данных и устройств.
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Мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени Новой почты безопасность события в Украине
Киберпреступники начали массовую рассылку фейковых сообщений украинцам, якобы сообщая о задолженностях перед «Новой почтой». Эти письма являются фишинговыми и не связаны с компанией
Мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени Новой почты
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