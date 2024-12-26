Шахраї розсилають фішингові повідомлення від імені Нової пошти

Кіберзлочинці розпочали масове розсилання фейкових повідомлень українцям, нібито повідомляючи про заборгованості перед «Новою поштою». Ці листи є фішинговими та не пов’язані з компанією. Їхня мета – вкрасти особисті дані користувачів або заразити пристрої шкідливим ПЗ.

Рекомендації щодо захисту від загроз:

Встановіть антивірус. Переконайтеся, що антивірус оновлено.

Проведіть повне сканування системи. Перевстановлення системи (за потреби). Якщо зловмисне програмне забезпечення виявлено або є підозри на компрометацію, рекомендується перевстановити ОС.

Основні правила кібербезпеки:

Перевіряйте відправника.

Листи від «Нової пошти» надходять лише з офіційних доменів компанії.

Листи від «Нової пошти» надходять лише з офіційних доменів компанії. Не відкривайте підозрілі вкладення.

Ігноруйте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.

Ігноруйте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями. Змініть паролі.

Якщо лист або вкладення було відкрито, негайно змініть паролі та перевірте активні сесії.

Якщо лист або вкладення було відкрито, негайно змініть паролі та перевірте активні сесії. Увімкніть двофакторну автентифікацію.

Захистіть свої облікові записи додатковою перевіркою під час входу.

Захистіть свої облікові записи додатковою перевіркою під час входу. Видаляйте підозрілі листи.

Перемістіть їх до папки «Спам» і одразу видаліть.

Нова пошта підкреслює, що компанія ніколи не вимагає оплат через електронні листи і не розсилає посилання на сторонні ресурси.

Будьте пильні та дотримуйтесь цих рекомендацій для захисту ваших даних та пристроїв.