Шахраї розсилають фішингові повідомлення від імені Нової пошти26.12.24
Кіберзлочинці розпочали масове розсилання фейкових повідомлень українцям, нібито повідомляючи про заборгованості перед «Новою поштою». Ці листи є фішинговими та не пов’язані з компанією. Їхня мета – вкрасти особисті дані користувачів або заразити пристрої шкідливим ПЗ.
Рекомендації щодо захисту від загроз:
- Встановіть антивірус.
- Переконайтеся, що антивірус оновлено.
- Проведіть повне сканування системи.
- Перевстановлення системи (за потреби).
- Якщо зловмисне програмне забезпечення виявлено або є підозри на компрометацію, рекомендується перевстановити ОС.
Основні правила кібербезпеки:
- Перевіряйте відправника.
Листи від «Нової пошти» надходять лише з офіційних доменів компанії.
- Не відкривайте підозрілі вкладення.
Ігноруйте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.
- Змініть паролі.
Якщо лист або вкладення було відкрито, негайно змініть паролі та перевірте активні сесії.
- Увімкніть двофакторну автентифікацію.
Захистіть свої облікові записи додатковою перевіркою під час входу.
- Видаляйте підозрілі листи.
Перемістіть їх до папки «Спам» і одразу видаліть.
Нова пошта підкреслює, що компанія ніколи не вимагає оплат через електронні листи і не розсилає посилання на сторонні ресурси.
Будьте пильні та дотримуйтесь цих рекомендацій для захисту ваших даних та пристроїв.
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