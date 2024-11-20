Монобанк раздает скины котов и карт в честь релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 220.11.24
Сегодня состоялся официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World, и этот момент не остался незамеченным даже за пределами игрового сообщества. Некоторые украинские компании, включая monobank, подготовили приятные сюрпризы для поклонников игры.
Украинский необанк monobank без предварительных анонсов начал раздавать эксклюзивные скины с тематикой S.T.A.L.K.E.R.. Как сообщают пользователи игровых сообществ, получить подарок можно, совершив любую покупку на таких платформах, как Steam, Xbox, MS Store, Epic Games или GOG, используя карту monobank. При этом сумма транзакции может быть минимальной — например, начиная от 2 гривен. Также в зачет идет пополнение аккаунта на вышеуказанных сервисах.
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 станет доступна в Украине сегодня в 18:00 для Xbox Series и ПК. Пользователи Xbox уже могут предварительно загрузить игру.
Кроме того, проект уже стал хитом в день релиза. S.T.A.L.K.E.R. 2 занял первое место по продажам в Steam, обогнав даже Steam Deck, который удерживал лидерство последние несколько дней.
Также две недели назад студия GSC Game World опубликовала финальные системные требования для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, но разработчики продолжают дорабатывать проект, несмотря на объявление о том, что игра достигла стадии «золота». Недавно были представлены уточненные и более детализированные системные требования в четырех различных конфигурациях.
Одним из ключевых изменений стало требование к месту на диске — для установки игры потребуется 160 ГБ свободного пространства. Также рекомендуется иметь не менее 16 GB оперативной памяти, что отражает потребность в высокой производительности для качественного игрового опыта. Оптимальной станет установка игры на SSD-накопитель, что обеспечит более быструю загрузку и улучшенное взаимодействие.
GSC Game World отметила, что несмотря на технологичность Сталкер 2, обновленные системные требования свидетельствуют о значительном прогрессе в оптимизации, что делает игру доступной более широкому кругу пользователей.
Системные требования игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Низкие настройки графики, 1080p, 30 fps
- операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
- процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 1600X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гб), AMD Radeon RX 580 (8 Гб) или Intel Arc A750;
- оперативная память: 16 Гб;
- место на SSD: ~160 Гб.
Средние настройки графики, 1080p, 60 fps
- операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
- процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, RTX 4060 или AMD Radeon RX 5700 XT;
- оперативная память: 16 Гб;
- место на SSD: ~160 Гб.
Высокие настройки графики, 1440p, 60 fps
- операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
- процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT;
- оперативная память: 32 Гб;
- место на SSD: ~160 Гб.
Эпические настройки графики, 2160p, 60+ fps
- операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
- процессор: Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX;
- оперативная память: 32 Гб;
- место на SSD: ~160 Гб.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Новый ноутбук Asus Zenbook S 16 выполнен в корпусе из необычного металла, построен на базе свежей платформы AMD, адаптированной для ИИ, и имеет отличную автономность. Расскажем об этом премиальном ноутбуке подробнее
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Монобанк раздает скины котов и карт в честь релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2банк игры
Проект уже стал хитом в день релиза. S.T.A.L.K.E.R. 2 занял первое место по продажам в Steam, обогнав даже Steam Deck, который удерживал лидерство последние несколько дней.
В WhatsApp появятся черновики сообщений с автосохранениемWhatsApp мессенджер обновление
WhatsApp получил новую функцию — черновики сообщений. Теперь пользователи смогут сохранять незавершенные тексты и возвращаться к ним позже.