Монобанк раздает скины котов и карт в честь релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Сегодня состоялся официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World, и этот момент не остался незамеченным даже за пределами игрового сообщества. Некоторые украинские компании, включая monobank, подготовили приятные сюрпризы для поклонников игры.

Украинский необанк monobank без предварительных анонсов начал раздавать эксклюзивные скины с тематикой S.T.A.L.K.E.R.. Как сообщают пользователи игровых сообществ, получить подарок можно, совершив любую покупку на таких платформах, как Steam, Xbox, MS Store, Epic Games или GOG, используя карту monobank. При этом сумма транзакции может быть минимальной — например, начиная от 2 гривен. Также в зачет идет пополнение аккаунта на вышеуказанных сервисах.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 станет доступна в Украине сегодня в 18:00 для Xbox Series и ПК. Пользователи Xbox уже могут предварительно загрузить игру.

Кроме того, проект уже стал хитом в день релиза. S.T.A.L.K.E.R. 2 занял первое место по продажам в Steam, обогнав даже Steam Deck, который удерживал лидерство последние несколько дней.

Также две недели назад студия GSC Game World опубликовала финальные системные требования для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, но разработчики продолжают дорабатывать проект, несмотря на объявление о том, что игра достигла стадии «золота». Недавно были представлены уточненные и более детализированные системные требования в четырех различных конфигурациях.

Одним из ключевых изменений стало требование к месту на диске — для установки игры потребуется 160 ГБ свободного пространства. Также рекомендуется иметь не менее 16 GB оперативной памяти, что отражает потребность в высокой производительности для качественного игрового опыта. Оптимальной станет установка игры на SSD-накопитель, что обеспечит более быструю загрузку и улучшенное взаимодействие.

GSC Game World отметила, что несмотря на технологичность Сталкер 2, обновленные системные требования свидетельствуют о значительном прогрессе в оптимизации, что делает игру доступной более широкому кругу пользователей.

Системные требования игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Низкие настройки графики, 1080p, 30 fps

операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;

процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 1600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гб), AMD Radeon RX 580 (8 Гб) или Intel Arc A750;

оперативная память: 16 Гб;

место на SSD: ~160 Гб.

Средние настройки графики, 1080p, 60 fps

операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;

процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, RTX 4060 или AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативная память: 16 Гб;

место на SSD: ~160 Гб.

Высокие настройки графики, 1440p, 60 fps

операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;

процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативная память: 32 Гб;

место на SSD: ~160 Гб.

Эпические настройки графики, 2160p, 60+ fps

операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;

процессор: Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX;

оперативная память: 32 Гб;

место на SSD: ~160 Гб.