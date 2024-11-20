Монобанк роздає скіни котів та карт на честь релізу гри S.T.A.L.K.E.R. 220.11.24
Сьогодні відбувся офіційний реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2 від української студії GSC Game World і цей момент не залишився непоміченим навіть за межами ігрової спільноти. Деякі українські компанії, включно з monobank, підготували приємні сюрпризи для шанувальників гри.
Український необанк monobank без попередніх анонсів почав роздавати ексклюзивні скіни з тематикою S.T.A.L.K.E.R.. Як повідомляють користувачі ігрових спільнот, отримати подарунок можна, здійснивши будь-яку покупку на таких платформах, як Steam, Xbox, MS Store, Epic Games або GOG. При цьому сума транзакції може бути мінімальною, наприклад, починаючи від 2 гривень. Також до заліку йде поповнення акаунту на вищевказаних сервісах.
Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 стане доступною в Україні сьогодні о 18:00 для Xbox Series та ПК. Користувачі Xbox можуть попередньо завантажити гру.
Окрім того, проект уже став хітом у день релізу. S.T.A.L.K.E.R. 2 зайняв перше місце з продажу у Steam, обігнавши навіть Steam Deck, який утримував лідерство останні кілька днів.
Також два тижні тому студія GSC Game World опублікувала фінальні системні вимоги для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, але розробники продовжують доопрацьовувати проект, незважаючи на оголошення про те, що гра досягла стадії золота. Нещодавно були представлені уточнені та більш деталізовані системні вимоги у чотирьох різних конфігураціях.
Однією з ключових змін стала вимога до місця на диску — для встановлення гри потрібно 160 ГБ вільного простору. Також рекомендується мати не менше 16 GB оперативної пам’яті, що відображає потребу у високій продуктивності для якісного ігрового досвіду. Оптимальною стане установка гри на SSD-накопичувач, що забезпечить більш швидке завантаження та покращену взаємодію.
GSC Game World відзначила, що незважаючи на технологічність Сталкер 2, оновлені системні вимоги свідчать про значний прогрес у оптимізації, що робить гру доступною ширшому колу користувачів.
Системні вимоги гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Низькі налаштування графіки, 1080p, 30 fps
- операційна система: 64-бітна Windows 10 або 11;
- процесор: Intel Core i7-7700K або AMD Ryzen 5 1600X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гб), AMD Radeon RX 580 (8 Гб) або Intel Arc A750;
- оперативна пам’ять: 16 Гб;
- місце на SSD: ~160 Гб.
Середні налаштування графіки, 1080p, 60 fps
- операційна система: 64-бітна Windows 10 або 11;
- процесор: Intel Core i7-9700K або AMD Ryzen 7 3700X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, RTX 4060 або AMD Radeon RX 5700 XT;
- оперативна пам’ять: 16 Гб;
- місце на SSD: ~160 Гб.
Високі налаштування графіки, 1440p, 60 fps
- операційна система: 64-бітна Windows 10 або 11;
- процесор: Intel Core i7-11700 або AMD Ryzen 7 5800X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, RTX 4070 або AMD Radeon RX 6800 XT;
- оперативна пам’ять: 32 Гб;
- місце на SSD: ~160 Гб.
Епічні налаштування графіки, 2160p, 60+ fps
- операційна система: 64-бітна Windows 10 або 11;
- процесор: Intel Core i7-13700KF або AMD Ryzen 7 7700X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XTX;
- оперативна пам’ять: 32 Гб;
- місце на SSD: ~160 Гб.
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