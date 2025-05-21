Мониторы Acer на Computex 2025: Predator, Nitro и ProCreator

На выставке Computex 2025 компания Acer представила обновленный модельный ряд мониторов для разных категорий пользователей. Это игровые мониторы Predator QD-OLED и Acer Nitro, а также панели Acer ProCreator.

Игровые мониторы Acer Predator

Современные мониторы Acer Predator на базе матрицы QD‑OLED ориентированы на требовательных игроков. Новая модель Predator X27U F5 предлагает сочетание высокой скорости с частотой 500 Гц и качественное изображение. Диагональ монитора 26,5 дюймов, разрешение WQHD (2560 × 1440), яркость 300 нит, поддерживает стандарт VESA DisplayHDR True Black 500 и обеспечивает охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 99%. Обеспечивает высокую точность передачи оттенков при параметре Delta E < 2. Присутствует два порта HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4, USB Type‑C и несколько USB Type‑B, включая пару USB 3.2. Также есть встроенные звуковые динамики. Монитор Predator X27U F5 поступит в продажу в Украине по цене от 42999 грн.

Также Acer представляет Predator X27 X с экраном на матрице QD-OLED. Особенностью этой модели станет сочетание высокого разрешения 4K UHD (3840×2160) при частоте обновления 240 Гц. Обеспечивает точность цветопередачи на уровне Predator X27U F5, поддерживает VESA DisplayHDR True Black 400. У монитора 2 порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, USB Type‑C и только два 2 порти USB 2.0. Оба монитора поддерживают технологию AMD FreeSync Premium Pro. Стоимость Predator X27 X в Украине составит 51999 грн.

Мониторы Acer Nitro

Мониторы серии Nitro предлагают сочетание высокого разрешения, высокой частоты обновления и дополнительные функции Google TV. Acer Nitro GA321QK P использует панель диагональю 31,5 дюйма 4K UHD (3840 × 2160) с частотой 165 Гц. Для любителей сверхшироких форматов компания подготовила Acer Nitro GA341CUR W0 диагональю 34 дюйма с разрешением QHD (3440 × 1440) и частотой 240 Гц.

Оба монитора поддерживают сервис Google TV для доступа к кино, телешоу и прочим развлекательным продуктам. В монитор встроена поддержка Wi-Fi, Bluetooth и протокола Google Cast для потоковой передачи видеоконтента с разных устройств (ПК, смартфоны, планшеты и т.д.).

Портативные мониторы Acer

Для мобильных пользователей компания подготовила портативный монитор Acer Nitro PG271K, который пригодится при частых поездках. Это 27-дюймовый дисплей на матрице IPS формата 4K (3840 × 2160) с частотой 72 Гц. В режиме Full HD (1920 × 1080) благодаря технологии Dynamic Frequency & Resolution частота может повышаться до 144 Гц. Имеет регулируемую подставку и настенное крепление VESA.

Для работающих в дороге Acer подготовила портативный монитор ProCreator PE160WU. Он имеет 16-дюймовый OLED-экран с разрешением WQXGA+ (2880 × 1800), охватывает 100% DCI-P3 и обеспечивает точность цветов на уровне Delta E < 2. Частота обновления составляет 120 Гц, а поддержка VESA-креплений позволяет гибко настраиваться.

Творческие Acer ProCreator

Acer представила новую линейку мониторов ProCreator, ориентированную на профессионалов, работающих с графикой, видео, фотографией и анимацией. Эти модели созданы с учетом потребностей в высокой точности цветопередачи и детализации изображения.

Флагманом серии стал ProCreator PE320QXT с 32-дюймовым экраном формата 6K (6016×3384), а модель PE270XT получила дисплей с разрешением 5K (5120×2880). Оба монитора поддерживают 99% охват пространства DCI-P3 и AdobeRGB и обеспечивают чрезвычайно точную цветопередачу с показателем Delta E < 1. Устройства сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR 600 и имеют встроенную 8-мегапиксельную камеру для видеосвязи. Также предусмотрено удобное сенсорное управление и регулируемая подставка ErgoStand для настройки угла наклона.

Еще одна новинка — ProCreator PE320QKX, получивший QD-OLED дисплей с разрешением 4K UHD (3840×2160), 10-битной глубиной цвета и охватом 99% sRGB и DCI-P3. Благодаря показателю Delta E<1 монитор передает цвета с высокой точностью. Сертификат VESA Display HDR True Black 400 гарантирует глубокие тени и четкий контраст. Частота обновления составляет 240 Гц, а время отклика – всего 0,01 мс, что делает устройство пригодным для работы с динамическим контентом, в том числе анимацией. Также поддерживаются технологии AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC для плавного воспроизведения изображения.