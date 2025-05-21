Монітори Acer на Computex 2025: Predator, Nitro та ProCreator

На виставці Computex 2025 компанія Acer представила оновлений модельний ряд моніторів для різних категорій користувачів. Це ігрові монітори Predator QD-OLED та Acer Nitro, а також панелі Acer ProCreator.

Ігрові монітори Acer Predator

Сучасні монітори Acer Predator з урахуванням матриці QD‑OLED орієнтовані вимогливих гравців. Нова модель Predator X27U F5 пропонує поєднання високої швидкості із частотою 500 Гц та якісне зображення. Діагональ монітора 26,5 дюймів, роздільна здатність WQHD (2560 × 1440), яскравість 300 нит, підтримує стандарт VESA DisplayHDR True Black 500 та забезпечує охоплення колірного простору DCI-P3 на рівні 99%. Забезпечує високу точність передачі відтінків за параметра Delta E < 2. Є два порти HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4, USB Type-C і кілька USB Type-B, включаючи пару USB 3.2. Також є інтегровані звукові динаміки. Монітор Predator X27U F5 надійде у продаж в Україні за ціною від 42999 грн.

Також Acer представляє Predator X27 X з екраном на матриці QD-OLED. Особливістю цієї моделі стане поєднання високої розподільної здатності 4K UHD (3840×2160) при частоті оновлення 240 Гц. один DisplayPort 1.4, USB Type-C і лише два 2 порти USB 2.0. Обидва монитори підтримують технологію AMD FreeSync Premium Pro.

Монітори Acer Nitro

Монітори серії Nitro пропонують комбінацію високої роздільної здатності, високу частоту оновлення та додаткові функції Google TV. діагональю 34 дюйми з роздільною здатністю QHD (3440 × 1440) та частотою 240 Гц.

Обидва монітори підтримують сервіс Google TV для доступу до кіно, телешоу та інших розважальних продуктів. У монітор вбудовано підтримку Wi-Fi, Bluetooth та протоколу Google Cast для потокової передачі відеоконтенту з різних пристроїв (ПК, смартфони, планшети тощо).

Портативні монітори Acer

Для мобільних користувачів компанія підготувала портативний монітор Acer Nitro PG271K, який стане у пригоді при частих поїздках. Це 27-дюймовий дисплей на матриці IPS формату 4K (3840×2160) з частотою 72 Гц. У режимі Full HD (1920×1080) завдяки технології Dynamic Frequency & Resolution частота може підвищуватися до 144 Гц. Має регульовану підставку та настінне кріплення VESA.

Для працюючих у дорозі Acer підготувала портативний монітор ProCreator PE160WU. Він має 16-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю WQXGA+ (2880 × 1800), охоплює 100% DCI-P3 та забезпечує точність кольорів на рівні Delta E < 2. Частота оновлення складає 120 Гц, а підтримка VESA-кріплень дозволяє гнучко налаштовуватися.

Творчі Acer ProCreator

Acer представила нову лінійку моніторів ProCreator, орієнтовану на професіоналів, що працюють із графікою, відео, фотографією та анімацією. Ці моделі створені з урахуванням потреб у високій точності кольору та деталізації зображення.

Флагманом серії став ProCreator PE320QXT із 32-дюймовим екраном формату 6K (6016×3384), а модель PE270XT отримала дисплей з роздільною здатністю 5K (5120×2880). Обидва монітори підтримують 99% охоплення простору DCI-P3 та AdobeRGB і забезпечують надзвичайно точну перенесення кольорів з показником Delta E < 1. Пристрої сертифіковані за стандартом VESA DisplayHDR 600 та мають вбудовану 8-мегапіксельну камеру для відеозв’язку. Також передбачено зручне сенсорне керування та регульована підставка ErgoStand для налаштування кута нахилу.

Ще одна новинка – ProCreator PE320QKX, який отримав QD-OLED дисплей з роздільною здатністю 4K UHD (3840×2160), 10-бітною глибиною кольору та охопленням 99% sRGB та DCI-P3. Завдяки показнику Delta E<1 монітор передає кольори з високою точністю. Сертифікат VESA Display HDR True Black 400 гарантує глибокі тіні та чіткий контраст. Частота оновлення складає 240 Гц, а час відгуку – всього 0,01 мс, що робить пристрій придатним для роботи з динамічним контентом, у тому числі анімацією. Також підтримуються технології AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-SYNC для плавного відтворення зображення.