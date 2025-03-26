Монитор ViewSonic XG275D-4K может переключаться между 160 Гц с 4K и 320 Гц с 1080p26.03.25
ViewSonic представила игровой монитор XG275D-4K, который позволяет пользователям переключаться между двумя режимами работы: 4K с частотой обновления 160 Гц и 1080p с частотой 320 Гц. Такой подход даёт возможность адаптировать устройство под разные игровые сценарии.
ViewSonic XG275D-4K оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K, временем отклика 0,5 мс (MPRT) и пиковой яркостью 300 нит. Антибликовое покрытие снижает влияние внешнего освещения, а режим Esports уменьшает область экрана до 24,5 дюйма, что может быть полезно для соревновательных игр.
Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, что снижает разрывы кадров и делает игровой процесс более плавным. В числе интерфейсов подключения доступны HDMI 2.1, DisplayPort и USB Type-C с поддержкой питания мощностью до 65 Вт.
Стоимость XG275D-4K составляет 500 долларов. Устройство уже доступно для покупки через официальный сайт ViewSonic, а также у ритейлеров, включая Newegg.
Ранее компания анонсировала монитор ColorPro VP2788-5K, который позиционируется как альтернатива Apple Studio Display. Эта модель ориентирована на специалистов, работающих с графикой и видео, и оснащена 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 5120 × 2880 пикселей.
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Монитор ViewSonic XG275D-4K может переключаться между 160 Гц с 4K и 320 Гц с 1080p ViewSonic монитор
ViewSonic XG275D-4K оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K, временем отклика 0,5 мс (MPRT) и пиковой яркостью 300 нит.
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