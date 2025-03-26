Монітор ViewSonic XG275D-4K може перемикатися між 160 Гц з 4K та 320 Гц з 1080p26.03.25
ViewSonic представила ігровий монітор XG275D-4K, який дозволяє користувачам перемикатися між двома режимами роботи: 4K із частотою оновлення 160 Гц та 1080p із частотою 320 Гц. Такий підхід дозволяє адаптувати пристрій під різні ігрові сценарії.
ViewSonic XG275D-4K оснащений 27-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 4K, часом відгуку 0,5 мс (MPRT) і пікової яскравістю 300 нит. Антивідблиск покриття знижує вплив зовнішнього освітлення, а режим Esports зменшує область екрану до 24,5 дюйма, що може бути корисно для змагальних ігор.
Монітор підтримує технології AMD FreeSync Premium та Nvidia G-Sync, що знижує розриви кадрів та робить ігровий процес більш плавним. Серед інтерфейсів підключення доступні HDMI 2.1, DisplayPort та USB Type-C з підтримкою живлення потужністю до 65 Вт.
Вартість XG275D-4K складає 500 доларів. Пристрій доступний для покупки через офіційний сайт ViewSonic, а також у рітейлерів, включаючи Newegg.
Раніше компанія анонсувала монітор ColorPro VP2788-5K, що позиціонується як альтернатива Apple Studio Display. Ця модель орієнтована на фахівців, що працюють з графікою та відео, та оснащена 27-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 5120 × 2880 пікселів.
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Монітор ViewSonic XG275D-4K може перемикатися між 160 Гц з 4K та 320 Гц з 1080p ViewSonic монiтор
ViewSonic XG275D-4K оснащений 27-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 4K, часом відгуку 0,5 мс (MPRT) і пікової яскравістю 300 нит.
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