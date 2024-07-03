Монитор ViewSonic VX2779-2K-PRO-W с 27-дюймовой IPS-панелью разрешением 2560×1440 можно купить за $15103.07.24
Компания ViewSonic анонсировала новый игровой монитор VX2779-2K-PRO-W. Он оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 185 Гц и поддержкой HDR10.
Монитор обеспечивает угол обзора 178 градусов и покрывает 95% цветового пространства DCI-P3. Заявленное время отклика составляет 1 мс. В устройстве предусмотрены порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также регулируемая по наклону подставка.
Монитор ViewSonic VX2779-2K-PRO-W уже можно купить за $151, но информация о глобальной доступности пока отсутствует.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Монитор ViewSonic VX2779-2K-PRO-W с 27-дюймовой IPS-панелью разрешением 2560×1440 можно купить за $151ViewSonic монитор
Монитор ViewSonic VX2779-2K-PRO-W обеспечивает угол обзора 178 градусов и покрывает 95% цветового пространства DCI-P3. Заявленное время отклика составляет 1 мс.
Lian Li HydroShift LCD — серия CЖО AIO со скрытыми шлангами и ЖК-дисплеемLian Li комплектующие
Компания Lian Li выводит на рынок новые системы жидкостного охлаждения для процессоров с особым расположением шлангов для эстетического монтажа внутри корпуса ПК