Монитор ViewSonic VX2779-2K-PRO-W с 27-дюймовой IPS-панелью разрешением 2560×1440 можно купить за $151

Компания ViewSonic анонсировала новый игровой монитор VX2779-2K-PRO-W. Он оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 185 Гц и поддержкой HDR10.

Монитор обеспечивает угол обзора 178 градусов и покрывает 95% цветового пространства DCI-P3. Заявленное время отклика составляет 1 мс. В устройстве предусмотрены порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также регулируемая по наклону подставка.

Монитор ViewSonic VX2779-2K-PRO-W уже можно купить за $151, но информация о глобальной доступности пока отсутствует.