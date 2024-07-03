Монітор ViewSonic VX2779-2K-PRO-W з 27-дюймовою IPS-панеллю роздільною здатністю 2560×1440 можна купити за $151

Компанія ViewSonic анонсувала новий ігровий монітор VX2779-2K-PRO-W. Він оснащений 27-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, частотою оновлення 185 Гц і підтримкою HDR10.

Монітор забезпечує кут огляду 178 градусів та покриває 95% колірного простору DCI-P3. Заявлений час відгуку становить 1 мс. У пристрої передбачені порти HDMI 2.0 і DisplayPort 1.4, а також регульована по нахилу підставка.

Монітор ViewSonic VX2779-2K-PRO-W вже можна купити за $151, але інформація про глобальну доступність поки що відсутня.