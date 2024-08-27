Монитор ViewSonic VX2758A 2K PRO 3 с 27-дюймовым экраном 240 Гц и поддержкой AMD FreeSync Premium стоит $250

ViewSonic представила новый монитор под названием ViewSonic VX2758A 2K PRO 3. Это 27-дюймовый LCD-дисплей с разрешением QHD, частотой обновления до 240 Гц и яркостью до 300 нит.

Монитор имеет время отклика 1 мс, угол обзора 178 градусов и контрастность 1000:1. Он поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и оснащен портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и разъёмом для наушников 3.5 мм. Модель уже доступна для заказа в Индии по цене $250.

Ранее компания ViewSonic расширила свою линейку игровых мониторов, выпустив новую модель VX2781-2K-PRO-6.

Этот 27-дюймовый монитор предлагает четкое и динамичное изображение, что делает его идеальным для геймеров и других пользователей, нуждающихся в высокопроизводительном дисплее.

Монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 пока доступен только в Китае по цене 1594 юаня ($219). Дата выпуска на других рынках еще не объявлена.