Монітор ViewSonic VX2758A 2K PRO 3 з 27-дюймовим екраном 240 Гц та підтримкою AMD FreeSync Premium коштує $250

ViewSonic представила новий монітор під назвою ViewSonic VX2758A 2K PRO 3. Це 27-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю QHD, частотою оновлення до 240 Гц і яскравістю до 300 нит.

Монітор має час відгуку 1 мс, кут огляду 178 градусів та контрастність 1000:1. Він підтримує технологію AMD FreeSync Premium і оснащений портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та роз’ємом для навушників 3.5 мм. Модель вже доступна для замовлення в Індії за ціною 250 дол.

Раніше компанія ViewSonic розширила свою лінійку ігрових моніторів, випустивши нову модель VX2781-2K-PRO-6.

Цей 27-дюймовий монітор пропонує чітке та динамічне зображення, що робить його ідеальним для геймерів та інших користувачів, які потребують високопродуктивного дисплея.

Монітор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 поки доступний тільки в Китаї за ціною 1594 юаня ($219). Дата випуску на інших ринках ще не оголошено.