Монитор Redmi A27U от Xiaomi оснащен 4K панелью и зарядным портом USB-C мощностью 90 Вт03.10.24
Xiaomi выпустила обновленный монитор Redmi A27U, который стал третьей версией этой модели в 2024 году. 27-дюймовый монитор с IPS-панелью, поддерживающий разрешение 4K (3840 x 2160) и частоту обновления 60 Гц. Основное нововведение — наличие порта USB Type-C с мощностью 90 Вт, который поддерживает альтернативный режим DisplayPort и может использоваться для зарядки устройств, таких как ноутбуки.
Монитор отличается улучшенным набором портов по сравнению с предыдущими версиями, включая USB Type-C, который раньше не был доступен в этой линейке. Панель обеспечивает высокую цветопередачу, охватывая 95% пространства DCI-P3 и 100% sRGB с минимальным отклонением цвета (ΔE<1). Время отклика составляет 6 мс, что подходит для большинства задач, от работы с графикой до игр.
Цена нового Redmi A27U в Китае составляет 1399 юаней (около 200 долларов). Информации о глобальном выпуске пока нет.
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