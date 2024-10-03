Монітор Redmi A27U від Xiaomi оснащений 4K панеллю та зарядним портом USB-C потужністю 90 Вт03.10.24
Xiaomi випустила оновлений монітор Redmi A27U, який став третьою версією цієї моделі у 2024 році. 27-дюймовий монітор з IPS-панеллю, що підтримує роздільну здатність 4K (3840 x 2160) та частоту оновлення 60 Гц. Основне нововведення – наявність порту USB Type-C з потужністю 90 Вт, який підтримує альтернативний режим DisplayPort і може використовуватися для заряджання таких пристроїв, як ноутбуки.
Монітор відрізняється покращеним набором портів у порівнянні з попередніми версіями, включаючи USB Type-C, який раніше не був доступним у цій лінійці. Панель забезпечує високу передачу кольору, охоплюючи 95% простору DCI-P3 і 100% sRGB з мінімальним відхиленням кольору (ΔE<1). Час відгуку становить 6 мс, що підходить більшості завдань, від роботи з графікою до ігор.
Ціна нового Redmi A27U у Китаї складає 1399 юанів (близько 200 доларів). Інформації про глобальний випуск поки що немає.
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