Монитор LG UltraFine 40WT95UF оснащены 5K-экраном 21:9 и Thunderbolt 509.06.25
LG официально представила новый монитор UltraFine 40WT95UF, ориентированный на профессионалов, работающих с большими объемами данных. Новинка получила 40-дюймовую панель с соотношением сторон 21:9, разрешением 5K2K (5120×2160 пикселей) и стала первым монитором на рынке с поддержкой интерфейса Thunderbolt 5 в этом формате.
Как отмечают в LG, дисплей пригодится специалистам по финансовой, IT- и другим отраслям, где требуется широкий экран и высокая пропускная способность для подключения внешних устройств.
LG UltraFine 40WT95UF базируется на панели с технологией IPS Black, поддерживает частоту обновления 120 Гц и совместим с AMD FreeSync Premium, что делает его пригодным не только для работы, но и для мультимедийного контента. Thunderbolt 5 обеспечивает передачу данных со скоростью до 80 Гбит/с, поддерживает зарядку ноутбуков и позволяет подключать мощные периферийные устройства через один кабель.
Кроме Thunderbolt 5, монитор оснащен портами USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort 2.1 и Ethernet (RJ45), что позволяет интегрировать его в разные рабочие среды.
LG не раскрыла ни цены, ни даты начала продаж UltraFine 40WT95UF. Также стоит упомянуть, что это уже вторая модель компании с Thunderbolt 5 – ранее, на CES 2025, LG показала 6K-монитор UltraFine 32U990A, однако он также до сих пор не представлен на рынке.
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Монитор LG UltraFine 40WT95UF оснащены 5K-экраном 21:9 и Thunderbolt 5 LG монитор
LG официально представила новый монитор UltraFine 40WT95UF, ориентированный на профессионалов, работающих с большими объемами данных
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