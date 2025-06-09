Монітор LG UltraFine 40WT95UF оснащений 5K-екраном 21:9 та Thunderbolt 5

LG офіційно представила новий монітор UltraFine 40WT95UF, орієнтований на професіоналів, які працюють із великими обсягами даних. Новинка отримала 40-дюймову панель із співвідношенням сторін 21:9, роздільною здатністю 5K2K (5120×2160 пікселів) та стала першим монітором на ринку з підтримкою інтерфейсу Thunderbolt 5 у цьому форматі.

Як зазначають у LG, дисплей стане в нагоді фахівцям з фінансової, IT- та інших галузей, де потрібен широкий екран і висока пропускна здатність для підключення зовнішніх пристроїв.

LG UltraFine 40WT95UF базується на панелі з технологією IPS Black, підтримує частоту оновлення 120 Гц та сумісний з AMD FreeSync Premium, що робить його придатним не тільки для роботи, але й для мультимедійного контенту. Thunderbolt 5 забезпечує передачу даних зі швидкістю до 80 Гбіт/с, підтримує заряджання ноутбуків та дозволяє підключати потужні периферійні пристрої через один кабель.

Крім Thunderbolt 5, монітор оснащений портами USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort 2.1 та Ethernet (RJ45), що дозволяє інтегрувати його в різні робочі середовища.

LG не розкрила ні ціни, ні дати початку продажу UltraFine 40WT95UF. Також варто згадати, що це вже друга модель компанії з Thunderbolt 5 – раніше, на CES 2025, LG показала 6K-монітор UltraFine 32U990A, проте він також досі не представлений на ринку.