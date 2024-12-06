Монитор LG UltraFine 27US550-W с технологией Super Resolution+ имеет покрытие 90% DCI-P3

LG представила новый монитор UltraFine 27US550-W, который сочетает высокое качество изображения с современными функциями. Это 27-дюймовое устройство поддерживает разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей) и оснащено IPS-панелью, что обеспечивает четкость изображения, точную цветопередачу и широкие углы обзора. Частота обновления составляет 60 Гц, а время отклика — 5 мс.

Монитор поддерживает 10-битную глубину цвета, покрывает 90% цветового пространства DCI-P3, и благодаря яркости 300 нит и контрастности 1000:1 подходит для профессионалов, занимающихся контентом. Технология Super Resolution+ улучшает качество изображения с низким разрешением, повышая четкость.

Устройство оснащено эргономичной подставкой с регулировкой угла наклона, высоты, вращения и поворота, а также поддерживает настенное крепление стандарта VESA. Среди интерфейсов есть один порт DisplayPort, два HDMI и разъем для наушников (3,5 мм).

Цена LG UltraFine 27US550-W составляет около 340 долларов, и монитор уже доступен для покупки на официальном сайте компании.