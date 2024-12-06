Монитор LG UltraFine 27US550-W с технологией Super Resolution+ имеет покрытие 90% DCI-P306.12.24
LG представила новый монитор UltraFine 27US550-W, который сочетает высокое качество изображения с современными функциями. Это 27-дюймовое устройство поддерживает разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей) и оснащено IPS-панелью, что обеспечивает четкость изображения, точную цветопередачу и широкие углы обзора. Частота обновления составляет 60 Гц, а время отклика — 5 мс.
Монитор поддерживает 10-битную глубину цвета, покрывает 90% цветового пространства DCI-P3, и благодаря яркости 300 нит и контрастности 1000:1 подходит для профессионалов, занимающихся контентом. Технология Super Resolution+ улучшает качество изображения с низким разрешением, повышая четкость.
Устройство оснащено эргономичной подставкой с регулировкой угла наклона, высоты, вращения и поворота, а также поддерживает настенное крепление стандарта VESA. Среди интерфейсов есть один порт DisplayPort, два HDMI и разъем для наушников (3,5 мм).
Цена LG UltraFine 27US550-W составляет около 340 долларов, и монитор уже доступен для покупки на официальном сайте компании.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
У компании Oppo вырисовывается довольно разнообразное портфолио Bluetooth-наушников. Посмотрим, что предлагают доступные TWS-наушники Oppo Enco Air4
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Монитор LG UltraFine 27US550-W с технологией Super Resolution+ имеет покрытие 90% DCI-P3 LG монитор
Цена монитора LG UltraFine 27US550-W составляет около 340 долларов, и монитор уже доступен для покупки на официальном сайте компании.
Стали известны системные требования Indiana Jones and the Great Circle игры комплектующие
Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle, разрабатываемый студией MachineGames, готовится к релизу уже на следующей неделе. Ожидания от игры высоки, учитывая успешные проекты студии, такие как современные части Wolfenstein.
Монитор LG UltraFine 27US550-W с технологией Super Resolution+ имеет покрытие 90% DCI-P3
В Google Maps будут показываться события из Waze
Системные требования игры Delta Force — убийцы Battlefield
Умные NPC вернутся к STALKER 2: Heart of Chornobyl позже
Nvidia GeForce RTX 3060 и RTX 4060 самые популярные видеокарты у пользователей Steam
Представлены Redmi Watch 5 с автономностью 24 дня и наушники Buds 6 Pro c поддержкой кодека LHDC Lossless
Смартфон Realme V60 имеет защиту IP69 и быструю зарядку 45 Вт
GTA Online получит новое большое обновление Agents of Sabotage. Герои вернутся на культовую швейную фабрику Darnell Bros
Игра Marvel’s Spider-Man за первый год заработала $4 млрд
Bitcoin дороже $100 000. Впервые в истории
Оболочка Samsung One UI 7 лишится боковой панели Edge