Монітор LG UltraFine 27US550-W із технологією Super Resolution+ має покриття 90% DCI-P306.12.24
LG представила новий монітор UltraFine 27US550-W, який поєднує високу якість зображення із сучасними функціями. Цей 27-дюймовий пристрій підтримує роздільну здатність 4K (3840 x 2160 пікселів) і оснащений IPS-панеллю, що забезпечує чіткість зображення, точну передачу кольору і широкі кути огляду. Частота оновлення складає 60 Гц, а час відгуку – 5 мс.
Монітор підтримує 10-бітну глибину кольору, покриває 90% колірного простору DCI-P3, і завдяки яскравості 300 ниток та контрастності 1000:1 підходить для професіоналів, які займаються контентом. Технологія Super Resolution+ покращує якість зображення з низькою роздільною здатністю, підвищуючи чіткість.
Пристрій оснащений ергономічною підставкою з регулюванням кута нахилу, висоти, обертання та повороту, а також підтримує настінне кріплення стандарту VESA. Серед інтерфейсів є один порт DisplayPort, два HDMI та роз’єм для навушників (3,5 мм).
Ціна LG UltraFine 27US550-W складає близько 340 доларів, і монітор вже доступний для покупки на офіційному сайті компанії.
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