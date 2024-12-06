Монітор LG UltraFine 27US550-W із технологією Super Resolution+ має покриття 90% DCI-P3

LG представила новий монітор UltraFine 27US550-W, який поєднує високу якість зображення із сучасними функціями. Цей 27-дюймовий пристрій підтримує роздільну здатність 4K (3840 x 2160 пікселів) і оснащений IPS-панеллю, що забезпечує чіткість зображення, точну передачу кольору і широкі кути огляду. Частота оновлення складає 60 Гц, а час відгуку – 5 мс.

Монітор підтримує 10-бітну глибину кольору, покриває 90% колірного простору DCI-P3, і завдяки яскравості 300 ниток та контрастності 1000:1 підходить для професіоналів, які займаються контентом. Технологія Super Resolution+ покращує якість зображення з низькою роздільною здатністю, підвищуючи чіткість.

Пристрій оснащений ергономічною підставкою з регулюванням кута нахилу, висоти, обертання та повороту, а також підтримує настінне кріплення стандарту VESA. Серед інтерфейсів є один порт DisplayPort, два HDMI та роз’єм для навушників (3,5 мм).

Ціна LG UltraFine 27US550-W складає близько 340 доларів, і монітор вже доступний для покупки на офіційному сайті компанії.